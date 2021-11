Sehen Sie im Video: "Gott hat uns rausgeholt" – US-Prediger hält Live-Predigt vor seinem brennenden Haus.













„Mein Haus steht in Flammen, mein Haus steht in Flammen."

„Mein Haus steht in Flammen, mein Haus steht in Flammen."

Prediger Sammy Smith, Gründer der Grace Cathedral Ministries in Piedmont, South Carolina, steht vor seinem brennenden Haus und streamt das Feuer live auf Facebook.

Anstatt angesichts der persönlichen Tragödie in Verzweiflung zu verfallen, nutzt er die Situation für eine Predigt.

"Mein Haus brennt. Mein Haus brennt", wiederholt er mehrmals und fügt hinzu: „Oh, mein Gott" und „Jesus, es brennt, Leute. Ihr seht es euch alle live, genau wie ich".

„Das Haus ist wahrscheinlich ziemlich zerstört. Aber Gott hat uns rausgeholt", sagt er während der improvisierten Predigt. „Und wisst ihr, Gottes Wille muss immer getan werden. Manchmal verstehen wir seinen Willen nicht."

"Ihr betet einfach für uns." fordert er von seinen Jüngern.

Die Gemeindeglieder der Grace Cathedral Gemeinde dankten ihrem Gott dafür, dass er Apostel Smith verschont hat, berichtet WYFF.

Im Interview sagte Smith später, „Sie sammelten Spenden und als ich ihre Liebe spürte musste ich heulen". Der Grund seien nicht das Haus und die Sachen, nicht die verlorene Kleidung gewesen, es sei die Liebe seiner Gemeinde gewesen, die ihn bewegt habe.

