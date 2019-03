US-Regierung: Aufenthaltsort von IS-Chef Al-Bagdadi unbekannt

Washington - Auch nach dem Fall der letzten Bastion des Islamischen Staates in Syrien weiß die US-Regierung nichts über den Aufenthaltsort des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi. «Wir wissen nicht, wo er ist», sagte der Syrien-Beauftragte der US-Regierung, James Jeffrey, in Washington mit Blick auf den IS-Chef. Es bleibe aber ein vorrangiges Ziel, ihn aufzuspüren. Mit Einnahme der letzten IS-Bastion war am Wochenende der Krieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak nach fast fünf Jahren zu einem vorläufigen Ende gekommen.