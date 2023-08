Obwohl der "Lake of the Woods" 4349 km² groß ist, fischte der 14-jährige Connor Halsa aus den USA ein verloren gegangenes Portmonee aus dem Wasser (Symbolbild).

Statt eines Fischs zog Connor Halsa aus Minnesota, USA, eine Brieftasche aus dem Wasser. Auf einen Finderlohn verzichtete er.

Der 14-jährige Connor Halsa aus Minnesota hatte kürzlich einen außergewöhnlichen Fang am Haken: Beim Angeln mit seiner Familie im "Lake of the Woods" zog er statt eines Fischs ein Portmonee aus dem Wasser. Darin: 2000 US-Dollar Bargeld.

Als es an seiner Angelrute gezogen hatte, habe Halsa gedacht, es sei ein großer Fisch, erzählte er dem Fernsehsender WDay-TV. Sein Cousin half ihm beim Einholen – und stellte fest, dass sie eine durchnässte und mit Moos durchsetzte Brieftasche gefunden hatten. "Dann haben wir das Geld herausgenommen und alles auf das Armaturenbrett gelegt, um es trocknen zu lassen", sagte Halsa dem Sender.

Auch fanden sie im Portmonee eine Visitenkarte mit der Telefonnummer des Eigentümers: Jim Denney, ein Landwirt aus Iowa. "Mein Vater meinte, wir sollten es der Person geben, also sagte ich, dass wir das auch tun sollten", so der 14-Jährige.

Der Eigentümer des Geldbeutels war vor rund einem Jahr ebenfalls am "Lake of the Woods" auf Angeltour gewesen, wie ABC 7 berichtet. Das Boot habe damals sehr geschaukelt, so Denney – sodass das Portmonee wohl einfach rausgerutscht sei.



Die Wahrscheinlichkeit, dass es gefunden werden würde, war äußerst gering: Immerhin hat der "Lake of the Woods" eine Fläche von 4349 km² – das entspricht mehr als 609.000 Fußballfeldern. "Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben", so der Landwirt.

Denney holte sein Portmonee persönlich bei Familie Halsa ab. Obwohl er dem 14-jährigen Connor das Geld als Finderlohn angeboten habe, hätte dieser abgelehnt. Der Teenager zeigte sich bescheiden: "Nicht wir haben hart für das Geld gearbeitet, sondern er."

Auf eine Belohnung wollte Denney dennoch nicht verzichten und schenkte dem Teenager eine personalisierte Kühlbox – und ein paar herzliche Worte: "Ich würde Connor jederzeit als Enkel aufnehmen und ich würde jederzeit für ihn kämpfen", bekräftigte Denney.

