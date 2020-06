Sehen Sie im Video: Vor Trumps Haustür – Demonstranten versuchen Statue von Ex-US-Präsidenten zu stürzen.









Demonstranten haben am Montag in der Nähe des Weißen Hauses in Washington versucht, eine Statue des ehemaligen US-Präsidenten Andrew Jackson niederzureißen. Einige von ihnen kletterten auf das Bronzedenkmal auf dem Lafayette Square und befestigten Seile und Ketten an der Statue. Der Sockel wurde beschmiert, unter anderem mit der Aufschrift "Killer Abschaum". Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Fall der Statue verhindern. Dabei setzten die Polizisten auch Tränengas ein. Jackson war der siebte Präsident der Vereinigten Staaten. Während seiner Präsidentschaft hatte er den Indian Removal Act unterzeichnet, mit dem Tausende Ureinwohner von der US-Regierung von ihrem Land vertrieben wurden. Im Zuge der Debatte über Rassismus in den USA nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben Demonstranten eine Reihe von Statuen mit rassistischen Bezügen gestürzt oder beschmiert. In die Kritik geraten sind unter anderem Statuen von Konföderierten-Generälen, weil die Südstaaten im US-Bürgerkrieg für einen Fortbestand der Sklaverei gekämpft hatten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Vorfall in Washington auf Twitter als schändlichen Vandalismus. Mehrere Menschen seien festgenommen worden.