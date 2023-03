von Jessica Kröll Im US-Bundesstaat Ohio ist ein Farmer von einem seiner Tiere angegriffen und schwer verletzt worden. Bei dem Tier handelte es sich um männliches Zebra. Dieses war offenbar so aggressiv, dass die alarmierten Behörden nur einen Ausweg sahen: Es zu töten.

In den USA ist ein 72-jähriger Mann bei einer Attacke durch ein Zebra schwer verletzt worden. Wie mehrere US-Medien berichten, geschah der Vorfall am Sonntagnachmittag auf einer Farm in Circleville im US-Bundesstaat Ohio.

Wie der Leiter der Polizei von Pickaway County, Matthew O. Hafey, in einem Interview mit dem TV-Sender NBC erklärte, war bei Eingang des Notrufs ("Ich wurde von einem Zebra attackiert") sofort klar, um wen es sich handelte. "Wir haben meines Wissens nur eine Person hier in der Gemeinde, die im Besitz von Zebras ist."

Als die Einsatzkräfte auf der Farm des Mannes eintrafen, fanden sie ihn in einem eingezäunten Feld schwer verletzt auf dem Boden liegend. Das männliche Zebra hatte ihm in den Arm gebissen.

USA: Zebra in Ohio nach Attacke gegen Besitzer erschossen

Der Beamte konnte das Tier zunächst mit Hilfe der Autohupe und seiner Sirene vertreiben und dem verletzten Opfer Erste Hilfe leisten. Doch das Zebra kehrte zurück und bedrohte die Polizisten, die eingetroffenen Sanitäter und die Familie des verletzten Besitzers. Schließlich wurde das Tier in Absprache mit dem Besitzer erschossen, bevor noch weitere Menschen verletzt werden konnten. Der Polizei zufolge hatte das Tier womöglich mehrere Zebra-Stuten beschützen wollen, die sich auf dem Gelände befanden.

Aufnahmen von einer Bodycam zeigen das tote Zebra auf dem Feld liegend © Pickaway County Sheriff's Office / AFP

Der Besitzer des Zebras wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere seiner Verletzung war zunächst unklar. Ein Polizist schrieb in seinem Bericht, das Zebra habe dem Mann "den Arm abgebissen". Die Polizei erklärte auf Nachfrage aber, der Arm sei vermutlich lediglich gebrochen. Das Krankenhaus in Ohios Hauptstadt Columbus, in das der 72-Jährige gebracht wurde, erklärte am Dienstag, dem Patienten gehe es "gut" und er werde sich wieder erholen.

In Ohio werden Zebras nicht als gefährliche Wildtiere eingestuft. Ihr Besitz ist deswegen legal.

