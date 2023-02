In den USA war in einem Flieger der United Airlines ein Akku in Brand geraten (Symbolfoto)

von Jessica Kröll Ein Flieger der United Airlines musste in den USA kurz nach dem Start wieder umkehren. Der Grund: Eine Lithium-Batterie eines Laptops fing Feuer. Einige der Crewmitglieder und Passagiere wurden bei dem Vorfall verletzt.

Der United-Airlines-Flug 2664 vom San Diego International Airport zum Newark Liberty International Airport war am Dienstagmorgen nur wenige Sekunden in der Luft, als in der Kabine der Notfall ausbrach. Wie mehrere US-Medien berichten, fing der Laptop eines Passagiers plötzlich an zu brennen, nachdem sich der darin befindliche Akku entzündet hatte.

Der Brand an Bord konnte zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht werden. Sabrina LoPiccolo, eine Sprecherin des Flughafens, sagte dem Nachrichtensender NBC, das Flugzeug habe nach dem Start "Alarmstufe 2" ausgerufen, was auf ein "großes Problem mit dem Flugzeug" hinweise. Die Crew reagierte demnach schnell und steckte die Lithium-Ionen-Batterie in einen feuerfesten Beutel, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Nur etwa 30 Minuten nach dem Start, gegen 7.30 Uhr morgens, landete der Flieger wieder auf dem Flughafen in San Diego.

Vier Menschen nach Vorfall in den USA in Klinik

Nach der Landung wurden vier Personen in ein Krankenhaus eingeliefert und wegen Rauchvergiftung behandelt. Zwei weitere Verletzte weigerten sich laut Feuerwehr trotz des Rates der Rettungskräfte, ins Krankenhaus zu gehen.

Der "New York Times" zufolge dankte die Fluggesellschaft den Besatzungsmitgliedern für ihr schnelles Handeln, das die Sicherheit aller Menschen an Bord in den Vordergrund gestellt hat.

Lithium-Ionen-Batterien, die in Laptops, Telefonen, Zahnbürsten und anderen elektronischen Geräten verwendet werden, sind dafür bekannt, dass sie überhitzen oder Brände verursachen können.

Erst Ende Dezember mussten Passagiere eines JetBlue-Fluges von Barbados nach New York den Flieger wegen eines brennenden Handy-Akkus plötzlich verlassen. Das Flugzeug war gerade gelandet, als die Besatzung das Feuer meldete. Sieben Passagiere erlitten leichte Verletzungen, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sehen Sie im Video: Schreckensmoment für den unerfahrenen Piloten Vincent Fraser: Während des Flugs im US-Staat North Carolina fällt der Motor seines Kleinflugzeugs aus und zwingt ihn zur Notlandung mitten auf dem Highway. Seine GoPro-Kamera filmt die bangen Sekunden.

Quellen: NBC, "The New York Times" San Diego Feuerwehr, 4NBC