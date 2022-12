In den USA hat eine Frau mit einem Rubbel-Los viel Geld gewonnen (Symbolfoto)

von Jessica Kröll Ein großzügiges Weihnachtsgeschenk hat eine Frau aus den USA bekommen. Lori Janes aus Kentucky entschied sich beim Büro-Wichteln für die Rubbel-Lose einer Kollegin. Nichtsahnend, dass sich dahinter eine riesige Gewinnsumme verbarg.

Anfangs war Lori Janes von ihrem Geschenk nicht so wirklich begeistert: Dabei zog die Büroleiterin einer Zahnartzpraxis aus Louisville im US-Bundesstaat Kentucky bei ihrer Firmenweihnachtsfeier sprichwörtlich das große Los.

Wie mehrere US-Medien berichten, sollte jeder der Kolleg:innen ein Geschenk im Wert von maximal 25 Dollar fürs Wichteln besorgen. Bei der Weihnachtsfeier im Büro tauschten sie die Präsente aus. Dabei hatte Janes eigentlich einen Gutschein von TJ Maxx erhalten, aber den schnappte sich später eine Mitarbeiterin. Wie die CNN unter Bezugnahme auf eine Mitteilung der Kentucky-Lotterie mitteilte, war die Büroleiterin darüber zunächst etwas enttäuscht, da sie häufiger dort einkaufe.

USA: Frau gewinnt mit Rubbel-Los von Firmenweihnachtsfeier

Schließlich entschied sie sich für die 25-Dollar-Rubbellose einer Kollegin. Als alle sie drängten, diese freizurubbeln, begann sie mit dem ersten Los. Damit gewann sie 50 Dollar. Das zweite brachte ihr jedoch den Jackpot ein: 175.000 Dollar.

"Alle sind durchgedreht. Die Leute holten ihre Taschenrechner heraus und überprüften alles genau. Ein paar Leute haben den Schein sogar mit der App der Lotterie gescannt, nur um sicherzugehen“, wird Janes zitiert. "Ich konnte es nicht glauben. Es war ein 25-Dollar-Geschenktausch und ich habe 175.000 Dollar gewonnen!"

Am selben Tag holte Janes ihren unerwarteten Weihnachtsgewinn ab, der sich nach Steuern auf 124.250 Dollar belief. "Das ist so verrückt", so Janes. "Ich bin wirklich gesegnet."

Mit dem Gewinn will sie die Studienkredite ihrer Tochter und ihre Autos bezahlen. Und Janes ist nicht die einzige Gewinnerin: Der Supermarkt, in dem die Lose verkauft wurden, erhält ebenfalls einen Bonus von 1.750 Dollar.

