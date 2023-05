Neun Tote nach Amoklauf in Einkaufszentrum in Texas

Amokläufe gehören in den USA fast zum Alltag. Nun ist es in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas erneut zu einem Vorfall gekommen. Es fallen Schüsse. Es gibt Verltzte und Tote.

Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die örtliche Feuerwehr in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas, am Samstagabend (Ortszeit) mit. Mehrere Verletzte würden noch im Krankenhaus behandelt, mindestens drei von ihnen seien in einem kritischen Zustand.

Nach Angaben der Polizei hörte ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt in anderer Sache im Einsatz war, am Samstagnachmittag Schüsse in dem Einkaufskomplex. Der Beamte sei sofort eingeschritten, habe den mutmaßlichen Schützen gestellt und "ausgeschaltet". Man gehe davon aus, dass der mutmaßliche Täter alleine gehandelt habe. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bezeichnete die Tat in einer schriftlichen Stellungnahme als "unsägliche Tragödie".

Die Vereinigten Staaten sind seit langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und tödliche Schießereien gehören zum Alltag. Größere Attacken dieser Art führen regelmäßig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts - bislang ohne jeden Erfolg. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf.