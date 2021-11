Dank einer Tiktok-Handgeste konnte die Polizei eine vermisste Teenagerin in Kentucky retten

Für eine vermisste Teenagerin wurde ihr Social-Media-Konsum zum Glück im Unglück. Die 16-Jährige konnte von der Polizei gerettet werden, nachdem sie mit einer auf TikTok bekannten Geste um Hilfe gerufen hatte.

Vergangenen Dienstag wurde eine 16-Jährige aus Asheville, US-Bundesstaat North Carolina, von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Zwei Tage später meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Laurel County, US-Bundesstaat Kentucky, der während einer Autofahrt auf eine Teenagerin in einem Toyota aufmerksam wurde. Der Mann habe bemerkt, dass sie mit ihren Händen Gesten machte, "die auf der Social-Media-Plattform TikTok dafür bekannt sind, häusliche Gewalt zu symbolisieren", so das Sheriffsbüro von Laurel County.

Die Handgeste ist laut der Canadian Women's Foundation ein einhändiges Zeichen, das jemand in Not verwenden kann. Man hält seine Hand mit der Handfläche nach außen, dann legt man den Daumen in die Hand und schließt dann die Finger, um den Daumen einzuklemmen. Wie die Polizei dem US-Nachrichtenportal WYMT mitteilte, hatte die Teenagerin die Handgeste auf TikTok gelernt.

61-jähriger Verdächtiger festgenommen

Der Zeuge, der die Notrufnummer 911 gerufen hatte, blieb laut WYMT rund sieben Meilen lang hinter dem Fahrzeug und gab Informationen an die Polizei weiter. Schließlich konnte die Polizei das Auto anhalten, das Mädchen retten und den 61-jährigen Verdächtigen wegen Freiheitsberaubung festnehmen. Auf seinem Handy fanden die Polizisten auch sexualisierte Aufnahmen einer Minderjährigen.

"Wir wissen nicht, wie lange sie das [Zeichen] auf der Autobahn von Ohio zu anderen Fahrern gemacht hat, in der Hoffnung, dass sie bemerken würden, dass sie in Not ist, aber schließlich hat es jemand erkannt", sagte der stellvertretende Sheriff von Laurel County, Gilbert Acciardo, zu WYMT.

Quelle: "CNN"