Ein Schneeleopard, hier im Central Park Zoo in New York. In einem Zoo in Lincoln, Nebraska sind drei der Tiere an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Nebraska, USA Drei Schneeleoparden sterben in Zoo an Folgen von Corona-Infektion

In einem Zoo in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska sind drei Schneeleoparden an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Auch zwei Tiger wurden infiziert.

Trauer im Lincoln Children's Zoo in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska: Drei Schneeleoparden sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit. Die Tiere waren eine der Hauptattraktionen des Zoos, wie die Zeitung "Washington Post" berichtete.

"Mit tiefer Trauer teilen wir unserer Community mit, dass drei Schneeleoparden im Lincoln Children's Zoo an den Folgen von Covid-19 gestorben sind. Unsere Leoparden Ranney, Everest und Makalu wurden von unserer gesamten Gemeinschaft innerhalb und außerhalb des Zoos geliebt", hieß es in der Mitteilung zu dem "wirklich herzzerreißenden" Verlust. Schneeleoparden gelten als eine bedrohte Art und kommen hauptsächlich in den Hochgebirgen Zentralasiens vor, unter anderem im Himalaja.

Zwei Tiger überstehen Infektion mit Coronavirus

Die Schneeleoparden haben sich im Oktober infiziert, wie der lokale Fernsehsender KLKN berichtete. Auch zwei Sumatra-Tiger hätten sich mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden Tiere Axl und Kumar hätten die Infektion allerdings überstanden.

Der Zoo bleibe aber geöffnet und treffe weiterhin alle Vorsichtsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Virus auf Mensch und Tier zu verhindern. "Wir werden weiterhin die Richtlinien der American Association of Zoo Veterinarians und der CDC befolgen, um die Sicherheit unserer Tiere, Mitarbeiter und Gemeinschaft zu gewährleisten."

Auch Tiere sind nicht vor dem Virus sicher

Dass sich Tiere mit dem Virus infizieren, ist nicht neu. Katzen können sich mit dem Coronavirus infizieren, so das Cornell Feline Health Center. So habe es Infektionsfälle bei Katzen in Belgien und den USA gegeben. Es gebe aber keine Beweise, dass Katzen das Virus auf den Menschen übertragen können.

Auch andere Tiere können sich mit dem Coronavirus infizieren. So wurden im September in einem Zoo in der US-Metropole Atlanta mehrere Gorillas positiv auf das Virus getestet. In Dänemark wurde vergangenes Jahr bei Nerzen eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt. Infolgedessen mussten Millionen der Tiere, die für die Pelzindustrie gezüchtet werden, gekeult werden.