Die Sandwiches der Schnellrestaurantkette werden auch "Subs" genannt, in Anspielung auf ihr U-Boot-ähnliches Aussehen

Fünf Menschen kamen bei der Implosion des Tauchboots "Titan" in den Tiefen des Atlantik ums Leben. Ein Restaurant der Sandwich-Kette "Subway" nahm das Unglück zum Anlass für eine makabre Werbeaktion.

Ein Lokal der Fast-Food-Kette Subway im US-Bundesstaat Georgia hat sich für eine mindestens gewagte Werbeaktion entschieden. Das Restaurant in der Kleinstadt Rincon stellte an einer Straße eine Werbetafel mit der Aufschrift "Unsere Subs implodieren nicht" auf – und machte sich damit offensichtlich über das Unglück des Tauchboots "Titan" lustig.

"Subs" steht in diesem Kontext zum einen für die von der Kette angebotenen Sandwiches, die in ihrer Form einem U-Boot (englisch: submarine) ähneln. In diesem Fall steht die Abkürzung allerdings auch für das englische Wort "submersible", zu deutsch: Tauchboot.

Die "Titan" war im Juni bei einem Tauchgang zum Wrack der "Titanic" nach Angaben der Küstenwache implodiert – alle fünf Passagiere kamen dabei ums Leben.

Subway ließ das Werbeschild entfernen

Fotos der Werbetafel machten in den sozialen Netzen die Runde – Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Viele Nutzer nannten das Wortspiel geschmacklos und forderten das Franchise zu einer Stellungnahme auf. "Das ist es, was wir jetzt tun? Wir machen uns über Menschen lustig, die ihr Leben verloren haben", schrieb ein Nutzer.

Doch nicht allen ging der makabre Spruch zu weit. "Es ist wahr, ich sehe das Problem nicht. Und ihre Sandwiches kosten nicht 250.000 Dollar", kommentierte ein Twitter-Nutzer.

Einige vermuteten, dass die Fotos gefälscht seien. Dem war allerdings nicht so, wie zunächst Lokalsender "WTOC" berichtete und schließlich auch das Franchise bestätigte.

Man habe inzwischen reagiert, das Schild sei entfernt worden. "Wir haben mit dem Franchise-Unternehmen in dieser Angelegenheit Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass diese Art von Kommentar in unserem Geschäft keinen Platz hat", heißt es in einer Erklärung von Subway gegenüber "Fox News Digital".

