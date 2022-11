Unfall bei Flugshow in Texas: Zwei Maschinen kollidieren

Bei einer Flugshow zum Weltkriegsgedenken im US-Bundesstaat Texas kommt es zu einer Kollision zweier Flugzeuge. Noch ist unklar, wie viele Personen an Bord waren.

Bei einer Flugshow im US-Bundesstaat Texas sind am Samstag zwei Flugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt. Das teilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Unfall habe sich in Dallas bei einer Flugshow zum Weltkriegsgedenken ereignet. Kollidiert seien ein Bomber und ein Jagdflugzeug aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges.

Am Freitag hatten die USA den "Veterans Day" begangen, einen Feiertag zu Ehren der Veteranen. Noch sei unklar, wie viele Personen an Bord der beiden Maschinen gewesen seien, hieß es weiter. Der Zusammenstoß werde untersucht. Offen war zunächst auch, ob am Boden Menschen verletzt wurden.