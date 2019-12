Die USA haben eigenen Angaben zufolge mehrere Angriffe gegen schiitische Milizen im Irak und in Syrien geflogen. Verteidigungsminister Mark Esper sagte am Sonntag in West Palm Beach, Florida: "Drei Ziele im Westen Iraks und zwei im Osten Syriens. Hierbei handelte es sich um Kommando- und Kontrolleinrichtungen und Waffenlager der Hisbollah." Die Luftangriffe seien eine Reaktion auf die anhaltenden Attacken der Miliz gegen amerikanische Truppen im Irak, teilte das Pentagon mit. Laut lokalen Medienberichten gab es bei den Angriffen mehrere Tote und Verletzte. In irakischen Sicherheitskreisen ist von 25 Todesopfern die Rede. Bei einem Raketenangriff auf eine Militärbasis im Irak waren am Freitag ein US-Bürger getötet und vier weitere verletzt worden. Die Hisbollah-Miliz wird vom Iran unterstützt. Außenminister Mike Pompeo sagte, man werde nicht weiter dabei zuschauen. Der iranische Außenminister Javad Zarif machte am Montag in Moskau deutlich: "Mal ganz abgesehen, dass die USA weit weg von ihren Grenzen ihre Rechte verteidigen und dabei Menschen im Irak und in Syrien in Blut ertränken, sind die Vorhaben der Amerikaner im Irak nicht zu akzeptieren. Der Iran und Russland wollen Frieden in Syrien und im Irak schaffen." Die Hisbollah-Miliz unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Präsident Baschar al-Assad. Auch Russland steht hinter ihm. Derweil kündigte die Hisbollah Vergeltungsangriffe gegen die USA an.