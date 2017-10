USA nehmen Flüchtlingsprogramm wieder auf

Washington - Die USA nehmen ihr Flüchtlingsprogramm wieder auf, führen aber verschärfte Überprüfungen für Migranten aus elf Ländern ein. Das Weiße Haus veröffentlichte am Abend einen entsprechenden Erlass. Das Programm war im Rahmen einer generellen Verschärfung der Einreisebestimmungen für 120 Tage ausgesetzt worden. Diese Frist lief gestern aus. In seiner «executive order» weist der Präsident Regierungsbehörden zwar an, das Programm wieder aufzunehmen. Wer aber als Flüchtling aus einem von elf als riskant eingeschätzten Staaten in die USA will, soll nun intensiver kontrolliert werden.