Es ist ein weiterer, quälender Moment im Prozess gegen den Ex-Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen, Larry Nasser. Eine junge Frau berichtet unter Tränen, wie Nassar sie und ihre beiden Schwestern sexuell missbraucht hat. Dabei habe sie ihm doch einst vertraut, sagt sie. Der Vater der drei Mädchen bittet ums Wort, wird wegen unflätiger Worte aber zurechtgewiesen. Dann bittet er das Gericht, ihm bei der Verhängung des Strafmaßes fünf Minuten Zeit mit dem Angeklagten alleine in einem Raum zu gewähren. Die Richterin wiegelt ab. "Dann eine Minute", fordert der Vater und schreitet schnell zur Tat. Sicherheitskräfte stoppen den aufgebrachten Mann. Nassar selbst wird schnell weggeführt. Mehrere Beamte ringen den Vater zu Boden. In Handschellen wird er schließlich abgeführt. Der Skandal um den Ex-Mannschaftsarzt droht sich noch auszuweiten. Laut dem Gericht in Michigan könnten mehr als 260 Mädchen und Frauen betroffen sein. Vergangene Woche war Nassar bereits zu 40 bis 175 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem mehr als 150 Opfer ihre teils jahrelange Leidensgeschichte geschildert hatten. Zudem verbüßt Nassar bereits eine 60-jährige Haftstrafe wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Die seit Mittwoch laufende Anhörung vor einem Gericht in Michigan ist Teil einer weiteren Anklage. Am Freitag sollten noch Dutzende Turnerinnen gegen ihren früheren Arzt aussagen.