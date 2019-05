Der Machtkampf in Venezuela macht seit Wochen Schlagzeilen, das Kräftemessen zwischen der von Juan Guaidó angeführten Opposition und der Regierung des amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro. Wie dies aus nächster Nähe aussieht, beziehungsweise, wie es sich anfühlt, wenn man leidtragender wird, davon können diese jungen Männer erzählen, die in den letzten Tagen Polizeigewalt am eigenen Leib erfahren haben. "Wir sahen ein Panzerfahrzeug in voller Fahrt auf uns zukommen, wir sind losgerannt, die Fahrbahn war ja frei. Ich habe mich umgedreht und gesehen, eines der Fahrzeuge kam direkt auf mich zu. Aus reinem Überlebensreflex bin ich weitergerannt, aber die waren so schnell, sie haben mich erwischt." Das Fahrzeug der venezolanischen Nationalgarde war am Dienstag in eine protestierende Menschenmenge gefahren, als Oppositionsführer Guaidó zu Protesten im ganzen Land aufgerufen hatte. "Ich erinnere mich nur daran, wie dunkel es war, als sie über mich fuhren. Mein einziger Gedanke war, ich lebe noch, mehr nicht. Dann bin ich aufgestanden, Leute sind mir zu Hilfe gekommen, ich hatte Schmerzen im rechten Bein, das ich blute hatte ich noch gar nicht gemerkt." Der Fotograf Yohayker Quevedo wurde am Mittwoch durch über sechzig Gummigeschosse verletzt. "Ich habe auf dem Boden gelegen, und dann haben sie geschossen, nicht, dass sie aus der Ferne geschossen hätten, oder das ich gerannt wäre. Mein Arm ist aufgerissen, man konnte den Knochen sehen, das klingt übertrieben, aber man kann es auf den Fotos sehen, ich war total unter Schock, ich habe noch gesagt, Brüder, hört auf, mein Arm ist offen." Offizielle Angaben dazu, wie viele Menschen bei den Protesten bereits verletzt wurden oder ums Leben kamen, liegen nicht vor. Lokale Medien sprachen von vier Toten bei den jüngsten Protesten. Julio Tornan sagt, er sei zunächst von Männern der Nationalgarde festgehalten worden, und habe sich dann dank seines restlichen Adrenalins befreien und weiterrennen können. "Es war wirklich heftig. Schrecklich, wie sie die Menschen behandeln." Luis Alejandros Wunden sind verhältnismäßig oberflächlich und werden wohl vollständig ausheilen, sein Durchhaltevermögen jedenfalls scheint ungebrochen. Er würde wieder auf die Straße gehen. "Ohne Angst, aber mit derselben Überzeugung, dass wenn wir alle zusammenhalten, wir so viel Druck ausüben können, dass Maduro geht." Ein Dialog zwischen Regierung und Opposition zeichnet sich derzeit jedoch noch nicht ab.