Sonja Engelbrecht aus München verschwand 1995. Vor drei Jahren fand ein Forstarbeiter ihre Knochen in einem Waldgebiet. Am Mittwoch ist der Fall Thema in der Spezialausgabe "Aktenzeichen XY… Cold Cases".

Sonja Engelbrecht verlässt an jenem Montagabend, den 10. April 1995 gegen 20.45 Uhr die elterliche Wohnung in München. Die 19-Jährige ist mit einem Freund verabredet. Am Hauptbahnhof trifft sie ihn. Die beiden fahren mit der U-Bahn zu einem Lokal, in dem sie auf zwei Freunde treffen. Im Anschluss an diesen Abend feiern die vier noch in der Wohnung eines dieser Freunde, bis sie gegen zwei Uhr das Mehrfamilienhaus verlassen.

Während Sonja laut Zeugenaussage ihres Bekannten auf dem Rückweg an einer Telefonzelle am Stiglmaierplatz Halt macht, um ihre Schwester oder ihre Eltern anzurufen, springt ihr Bekannter in eine einfahrende Straßenbahn. Einen Beleg, dass Sonja tatsächlich jemanden anruft gibt es nicht. Fakt ist: In jener Nacht kehrt die junge Frau nicht nach Hause zurück.

Forstarbeiter findet Knochen von Sonja Engelbrecht

Es vergehen 25 lange Jahre, bis es endlich eine Spur gibt – und gleichzeitig traurige Gewissheit: Sonja ist tot. Ein Forstarbeiter findet in einem Waldstück bei Kipfenberg-Grösdorf im Landkreis Eichstätt – rund 100 Kilometer nördlich von München – einen Knochen, den die Polizei rund ein Jahr später als ihren Oberschenkelknochen identifizieren kann. Daraufhin wird eine großangelegte Suchaktion gestartet, die jedoch im Winter unterbrochen wird.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei vergangenes Jahr das Waldgebiet ab, in dem ein Forstarbeiter den Knochen von Sonja Engelbrecht fand © Peter Kneffel / Picture Alliance

Als sie wieder aufgenommen wird, finden Polizisten in einer Felsspalte die sterblichen Überreste von Sonja. Die Polizei vermutet, dass sie Opfer eines Sexualverbrechens wurde und sie noch in der Nacht ihres Verschwindens getötet und ihre unbekleidete Leiche in Müllsäcken und Planen verpackt versteckt wurde. Zudem werden die Überreste einer Decke gefunden.

Diese Decke fanden die Ermittler bei den sterblichen Überresten von Sonja Engelbrecht © Polizei Bayern

Auch 28 Jahre nach ihrem Verschwinden sucht die Polizei weiter nach Hinweisen in dem ungelösten Fall. Was war in jener Nacht geschehen? Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, haben die Ermittler eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Am Mittwoch, den 1. März wird der Fall im Rahmen der ZDF-Sondersendung "Aktenzeichen XY … Cold Cases" (20.15 Uhr) thematisiert.

Auch diese Fälle sind Thema bei "Aktenzeichen XY … Cold Cases"

Neben dem Fall Sonja Engelbrecht werden darin auch drei weitere ungelöste Fälle gezeigt:

In Bad Nauheim wird 1988 ein Taxifahrer ermordet, einige Monate später eine Taxifahrerin in Florstadt bei Friedberg. Ist es derselbe Täter?

1992 wird in Trier eine Prostituierte in einem Eros Center getötet.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 1987 wird die Leiche einer 25-Jährigen in einem Waldgebiet östlich von Frankfurt am Main gefunden.

Auch hier erhofft sich die Polizei Hinweise durch Zuschauer der Sendung.

