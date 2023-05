Morddrohungen und Geldwäsche: Mit dem ’Ndrangheta-Clan auf Dienstreise durch Deutschland. Eine Nahaufnahme aus dem Alltag des Farao-Clans. Von Norbert Höfler und Sandro Mattioli

Mit zahlreichen Durchsuchungen und Festnahmen ist die Polizei in Deutschland und anderen europäischen Ländern am heutigen Mittwoch gegen Italiens mächtige Mafia-Organisation 'Ndrangheta vorgegangen. Mehr als 1000 Einsatzkräfte waren beteiligt. In Deutschland lag der Schwerpunkt der Razzien in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und Thüringen. Aus diesem aktuellen Anlass veröffentlichen wir an dieser Stelle noch einmal einen Artikel, der am 7. April 2018 erstmals auf der Website des stern veröffentlicht wurde.