Der Fall des getöteten Michael S. aus Bayern ist am Mittwochabend Thema bei "Aktenzeichen XY" (Symbolfoto)

Mann auf Bauernhof in Bayern erschossen – Wer tötete Michael S.?

Heute bei "Aktenzeichen XY": Mann auf Bauernhof in Bayern erschossen – Wer tötete Michael S.?

von Jessica Kröll Im Juli 2021 wurde auf einem Hof ein 39-jähriger Mann im bayerischen Geratskirchen erschossen. Noch immer konnte die Polizei den Fall nicht aufklären. Durch eine Ausstrahlung in der Sendung "Aktenzeichen XY" erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise.

Michael S. geht an jenem Donnerstagmorgen des 22. Juli sehr früh mit den Hunden raus. Um 5.53 Uhr verschickt er noch eine Sprachnachricht an seine Lebensgefährtin. Mit der 48-Jährigen, ihren beiden Kindern und der Oma lebt der 39-Jährige auf einem Bauernhof in Geratskirchen im Landkreis Rottal-Inn. Dort betreibt er ein Forstwirtschafts-Unternehmen.

Seine Lebensgefährtin hört plötzlich einen Schuss. Da jedoch um diese Zeit schon Jäger unterwegs sind, denkt sie sich nichts dabei. Als sie kurz darauf aufsteht, entdeckt sie gegen 6.30 Uhr im Büro ihres Freundes dessen Leiche. Michael S. wurde durch einen Schuss in den Kopf getötet. Die Tatwaffe: Eine Schrotflinte Kaliber 16.

Michael S. hatte Schulden und war vorbestraft

Die Kriminalpolizei Passau und die Staatsanwaltschaft Landshut leiten sofort intensive Ermittlungen ein. Zwei Tage lang suchen die Beamten die Umgebung ab. Auf der Suche nach dem Motiv stoßen die Beamten auf eine bewegte Vergangenheit des Mannes. So hatte Michael S. hohe Schulden, war vorbestraft und saß bis November 2017 im Gefängnis, unter anderem wegen Brandstiftung. Und noch etwas finden die Ermittler heraus: Der Unternehmer hatte neben seiner Lebensgefährtin scheinbar auch andere Frauenbekanntschaften.

Ins Visier der Polizei gerät zunächst ein Bekannter von Michael S. aus Österreich, der Zugang zu Schrotflinten hatte. Diese werden bei einer Hausdurchsuchung jedoch nicht gefunden. Als sie später auftauchen, können sie als Tatwaffen ausgeschlossen werden. Trotz ausgesetzter Belohnung in Höhe von 10.000 Euro und mehr als 1000 Vernehmungen und Befragungen hat die Polizei bis heute noch immer keine heiße Spur.

Fall am Mittwoch Thema bei "Aktenzeichen XY"

Jetzt erhoffen sich die Ermittler mit der Ausstrahlung des Falles in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY…ungelöst" am Mittwoch, den 15. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Im Zusammenhang fragen sie die Zuschauer:

Wer kannte Michael S.?

Wo hat er sich am 21. Juli 2021 ab 21 Uhr mit seinem weißen Sprinter aufgehalten?.

Wer kennt Verbindungen zu seiner Vergangenheit?

Hinweise werden während und nach der Sendung – auch anonym – unter der Telefonnummer 0851/9511-2222 oder unter der Studio-Hotline 089/950195 entgegengenommen

Quellen: Polizei Bayern, "Passauer Neue Presse", merkur.de, donaukurier.de