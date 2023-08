von Jessica Kröll Im Juli 2002 wird in einem kleinen Segelhafen in der Nähe des Bremer Weserstadions ein Teppichbündel gefunden. Darin eingewickelt: die halbnackte Leiche einer jungen Frau. Ihre Identität sowie die Hintergründe der Tat konnten bis heute nicht geklärt werden. Am Mittwoch ist der Fall Thema bei "Aktenzeichen XY".

Die Ermittler der Polizei in Bremen hoffen auf neue Hinweise in einem mehr als 20 Jahre alten Cold Case. Am 30. Juli 2002 wird in der Nähe des Bremer Weserstadions im Hafen des Segelvereins Weser e.V. die Leiche einer Frau gefunden. Nur mit einem hellen Kinderbaumwollslip bekleidet ist sie eingewickelt in einen Teppich. Ihr Körper wurde zuvor mit Klebebändern in Luftpolsterfolie, einen Plastiksack und in ein Leinentuch gewickelt. Wie sich herausstellt, trieb sie schon seit gut vier Wochen im Wasser. Ob der Körper dorthin getrieben oder auch dort zu Wasser gelassen wurde, ist unklar. Sicher ist, dass das Opfer Gewalteinwirkung am Hals erlitten hat.

Laut Schätzungen der Gerichtsmediziner war die zierliche 1,67 Meter große und rund 50 Kilogramm schwere Frau zum Zeitpunkt des Todes zwischen 22 und 35 Jahre alt. Sie hat halblange dunkelblonde, gewellte Haare – möglicherweise Dauerwelle – und gepflegte, lilafarben lackierte Fingernägel. Untersuchungen ergeben, dass die Frau vermutlich mindestens ein Kind auf die Welt gebracht hat, welches zwischen 1985 und 1999 geboren wurde.

Auf einem Fahndungsplakat zeigt die Polizei den Teppich, in den die junge Frau eingewickelt war, sowie eine Haarklemme und einen Ohrring © Polizei Bremen

Ihr silberner Ohrring mit rotem Stein stammt aus Charkow in der Ukraine, wurde dort 1956 durch ein sogenanntes Juwelenkombinat hergestellt. Allerdings kann der Schmuck auch ebenfalls in Nachbarländern in Osteuropa oder Russland verkauft worden sein. Außerdem trägt sie einen goldfarbigen Einwegohrstecker mit dunklem Stein und in ihrem Haar eine Klemme mit einem grellgrünen Schmetterling als Verzierung.

Wie die Gerichtsmediziner herausfinden, hatte sie nur wenige Monate vor ihrem Tod eine Zahnbehandlung. Dabei handelt es sich möglicherweise um eine provisorische Füllung mit dem Ziel einer Weiterbehandlung.

Auch nach mehr als 20 Jahren tappt die Polizei immer noch im Dunkeln. Wer ist die Frau und wer hat sie getötet? Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bremen hoffen jetzt auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Die Leiterin der Mordkommission "Carpet" Rabea Berstermann stellt den Fall am Mittwochabend (16.08.) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vor. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Quellen: Polizei Bremen, BKA