von Jessica Kröll Im Sommer 2021 wurde in Wiesbaden eine männliche Leiche im Bereich einer Kleingartenanlage entdeckt. Der 41-jährige René K. war erschossen worden. Doch noch immer fehlt vom Täter jede Spur. Heute ist der Fall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY".

Es war Mittwochmorgen, der 14. Juli 2021, als gegen 9.30 Uhr ein Passant im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel die Leiche von René K. im Bereich einer Kleingartenanlage unterhalb einer Unterführung entdeckte. Für die anschließende Spurensuche unterbrach die Polizei kurzzeitig den Bahnverkehr, Spezialisten wurden herangezogen. Das 41-Jährige war erschossen worden. Doch von wem? Noch heute tappen die Beamten im Dunkeln was den Täter angeht.

Fakt ist: René K. wurde in der Nacht zuvor durch zwei Schüsse getötet. Das ergab später die Obduktion. An seiner Leiche wurde die DNA eines unbekannten Mannes gefunden: Unklar ist, ob der Fundort auch der Tatort ist. Zu Lebzeiten hatte René K. Kontakte in die Rockerszene, verbrachte mehrere Jahre in der JVA Ziegenhain, wo er 2010 eine Koch-Ausbildung machte. Sein Spitzname war "Metzger", weil er dieses Handwerk gelernt hatte. Er war auch als Geldeintreiber tätig und soll bis zur Corona-Pandemie ein Bordell betrieben haben.

Auch Ex-Freundin von René K. unter Verdacht

Den Abend vor seiner Tötung war er bei einem Autohändler, anschließend an einer Tankstelle. Später soll er bei der Ex-Freundin gewesen sein, die nur einen Kilometer vom späteren Fundort der Leiche entfernt wohnte. Gegen 21 Uhr hatte er telefoniert und dann das Haus verlassen.

Wochen später geriet die Ex-Freundin ins Visier der Ermittler. Sie soll das Auto ihrer Vermieterin benutzt haben. Außerdem soll sie jemand damit am nächsten Tag zum Ufer des Mains gefahren haben. Wollte sie Gegenstände verschwinden lassen? Die Polizei nahm sie aufgrund dieser Erkenntnisse in Untersuchungshaft. Aber weder in der Wohnung noch im Auto konnten Spuren gefunden werden. Die Polizei ließ die Verdächtige wieder frei. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben inzwischen eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens beitragen.

Fall am Mittwoch Thema bei "Aktenzeichen XY"

Am Mittwoch, den 12. April um 20.15 Uhr ist der Fall Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY…ungelöst". Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Hinweise und fragen in diesem Zusammenhang die Zuschauer:

Wer hat den Getöteten in der Nacht des 13./14. Juli 2021 gesehen?

Wer hat zur Tatzeit oder zu anderen Zeiten auffällige Beobachtungen gemacht oder von auffälligen Beobachtungen gehört, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611/ 345-3333 entgegen.

Quelle: Polizei Westhessen-Wiesbaden