Die 22-jährige Claudia Obermeier wurde am 25. August 1990 Opfer eines Verbrechens. Am Mittwoch wird der Cold Case in der Sendung "Aktenzeichen XY" thematisiert.

von Jessica Kröll Vor mehr als 30 Jahren wurde eine junge Mutter in Bayern auf ihrem Heimweg getötet. Bis heute sucht die Polizei den Täter. Jetzt erhoffen sich die Beamten mit einem Aufruf in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Es ist 2 Uhr, als sich Claudia Obermeier von ihrer Gaststätte "Floraheim" in jener Nacht des 25. August 1990 auf den Heimweg macht. Die 22-Jährige hat den Abend mit ihrem Mann, 26, verbracht, mit dem sie zusammen das Lokal in Röthenbach/Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land betreibt. Das Paar hat eine sechsjährige Tochter, die an jenem Abend von den Großeltern betreut wird. Die beiden Eheleute besuchen ein Volksfest im Ort, später kehren sie in die Gaststätte zurück. Dort kommt zu einem Streit zwischen ihnen, der Ehemann wird handgreiflich. Wutentbrannt setzt er sich ins Auto, während die junge Mutter allein in der Gaststätte zurückbleibt. Sie ruft sich ein Taxi, will zu einer Freundin. Doch als das beim Lokal ankommt, ist niemand mehr da.

Vor Ort Prozess in Bremen Ein Pflegehelfer soll zwei Heimbewohner getötet haben – doch Ermittler vermuten eine Mordserie

Auf dem Rückweg zur Zentrale begegnet der Taxifahrer der 22-Jährigen, die nun offenbar zu Fuß nach Hause in das benachbarte Renzenhof läuft. Doch sie leugnet, ein Taxi bestellt zu haben. Der Taxifahrer ist der Letzte, der sie lebend sieht. Am nächsten Morgen findet ein Spaziergänger in einem Waldstück kurz vor Renzenhof ihre halbnackte Leiche. Ermittlungen ergeben, dass die junge Frau von einem unbekannten Täter attackiert, in ein Gebüsch gezogen, vergewaltigt und schließlich erwürgt wurde. Die Polizei nimmt den Ehemann ins Visier. Doch der wird 1998 vor Gericht freigesprochen – aus Mangel an Beweisen.

Cold Case am Mittwoch Thema bei "Aktenzeichen XY"

33 Jahre nach der Tat haben die Beamten aufgrund neuer, moderner Analysemethoden eine neue Spur entdeckt und den Fall neu aufgerollt. Beamte der von der Kripo Schwabach gegründeten Ermittlungskommission (EKO) "Flora" werten seitdem weitere Spuren aus und lassen die neu gewonnenen Erkenntnisse in ihre Ermittlungsarbeit einfließen. Am Mittwoch (8. November, ab 20.15 Uhr) wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY…ungelöst" ausgestrahlt. Die Polizei erhofft sich aufgrund der neuen Spuren neue Hinweise. Das Bayerische Landeskriminalamt hat zudem für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Sehen Sie im Video: Nach mehr als 30 Jahren haben Ermittler in Indiana einen "Cold Case" geknackt. DNA-Spuren halfen dabei, die Identität des sogenannten "I-65-Killers" festzustellen. Der Mann hatte drei Frauen ermordet. Zudem werden ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Quellen: ZDF, Polizei Mittelfranken