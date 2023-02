In einer Haftanstalt in Alabama ist ein Insasse nach Angaben seiner Familie an Hypothermie gestorben (Symbolbild)

von Marc Drewello Schwere Vorwürfe gegen das Gefängnis von Walker County im US-Bundesstaat Alabama: Beamte der Haftanstalt sollen einen Mann so lange Kälte ausgesetzt haben, dass er später im Krankenhaus starb.

Ein Mann in Walker County im US-Bundesstaat Alabama ist erfroren, nachdem er in einem Gefängnis mutmaßlich tagelang in einem Kühlraum gefesselt war. Das geht aus einer Klage hervor, die von der Familie des Verstorbenen eingereicht wurde, wie US-Medien berichten. Die Angehörigen bezögen sich bei ihren Vorwürfen auf Überwachungsvideos, die ihnen von einer Strafvollzugsbeamtin zugespielt worden seien. Die Aufnahmen, die unter anderem das Verladen des erschlafften Körpers des 33 Jahre alten Tony M. zum Abtransport in ein Krankenhaus zeigen, widersprächen den offiziellen Angaben der Polizei zum Schicksal des Mannes.

Das Büro des Sheriffs von Walker County hatte vier Tage nach dem Tod des Häftlings in einer Erklärung behauptet, der Mann sei "wach und bei Bewusstsein" gewesen, als er das Gefängnis verließ. Erst bei der Ankunft im Krankenhaus habe er einen medizinischen Notfall erlitten.

Arzt in Alabama versucht stundenlang, Häftling wiederzubeleben

Tony M. war der Polizei zufolge in Untersuchungshaft gekommen, nachdem ein Mitglied aus seiner Familie die Behörden darum gebeten hatte, sein Wohlergehen zu überprüfen. Die Familie befürchtete, dass der 33-Jährige, der vor Kurzem seinen Vater verloren hatte und drogenabhängig war, eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen könnte. Er habe seinem Cousin erzählt, sein totgeborener kleiner Bruder befinde sich auf dem Dachboden und im Haus gebe es Portale ins Jenseits. Während die Beamten vor Ort waren, habe M. mit einer Waffe auf sie gefeuert und sei daraufhin wegen versuchten Mordes festgenommen worden.

M. sei vom 12. Januar an 14 Tage lang Untersuchungshäftling im Gefängnis von Walker County gewesen, heißt es den Meldungen zufolge in der am Montag beim US-Bezirksgericht für Nord-Alabama eingereichten Klageschrift. Am 26. Januar sei der 33-Jährige auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens bewusstlos in das Walker Baptist Medical Center gebracht worden. Bei seiner Ankunft habe seine Körpertemperatur nur noch 72 Grad Fahrenheit, also umgerechnet 22,2 Grad Celsius betragen. Ein Arzt der Notaufnahme habe drei Stunden lang versucht, ihn wiederzubeleben und ihn dann für tot erklärt.

"Ich bin mir nicht sicher, unter welchen Umständen der Patient inhaftiert war, aber es ist schwierig, eine rektale Temperatur von 72 Grad Fahrenheit zu verstehen, wenn jemand im Gefängnis eingesperrt ist", schrieb der Arzt demnach in seinen medizinischen Aufzeichnungen. "Ich weiß nicht, ob er einer kalten Umgebung ausgesetzt gewesen sein könnte. Ich glaube aber, dass Unterkühlung die letztendliche Ursache für seinen Tod war." Die normale Körpertemperatur des Menschen liegt bei 37 Grad Celsius.

165 Hektar groß Platz für 40.000 Insassen: Das ist El Salvadors neuer Mega-Knast 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter 165 Hektar groß – Platz für 40.000 Häftlinge Im Kampf gegen die Bandenkriminalität fährt El Salvador schwere Geschütze auf. Gangmitglieder sollen zukünftig in einem riesigen Gefängniskomplex in Tecoluca südöstlich der Hauptstadt San Salvador untergebracht werden. Die Anstalt erstreckt sich über 165 Hektar und bietet Platz für 40.000 Insassen. Mehr

Es sei "wahrscheinlich", dass Mitchell in einem begehbaren Kälteraum der Gefängnisküche oder in einer anderen kalten Umgebung in einen Fesselungsstuhl gesetzt und stundenlang dort gelassen wurde, heißt es laut den Berichten in der Klage. "Nach den Informationen, die wir erhalten haben, glauben wir, dass es der Gefrierraum oder die Kühlkammer des Gefängnisses war, aber wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Videoaufnahmen, die das bestätigen", zitiert die "Washington Post" William Smith, den Anwalt der Familie. "Wir glauben, dass das Büro des Sheriffs ein Video hat, das genau zeigt, was mit ihm passiert ist."

Der von der Mutter des Toten eingereichten Klage liegen dem Sender NBC News zufolge Screenshots aus den Überwachungsvideos der Haftanstalt bei. Ein um etwa vier Uhr morgens an seinem Todestag entstandenes Bild zeige Tony M. bei geöffneter Tür nackt auf dem Zellenboden liegend. Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt stünden vor der Tür und schienen miteinander zu sprechen. Ein später am Morgen aufgenommenes Video, das NBC News nach eigener Aussage vom Anwalt der Familie zur Verfügung gestellt wurde, zeige Justizvollzugsbeamte, die einen in Gefängnisuniform gekleideten, reglosen M. ohne Trage zu einem Geländewagen des Sheriffs schleppen. Dort lassen sie seinen schlaffen Körper mehrere Sekunden lang auf dem Boden liegen, bevor sie ihn auf den Rücksitz des Autos legen.

"In jedem Videoclip, auf dem er während seiner Inhaftierung zu sehen ist, bis die Beamten ihm endlich eine Gefängnisuniform anziehen, kurz bevor sie ihn am 26. Januar ins Krankenhaus bringen, ist Tony völlig nackt", zitiert NBC News aus der Klageschrift.

Behörden feuern Whistleblowerin

Öffentlich gemacht wurden die Aufnahmen von einer Justizvollzugsbeamtin des Bezirksgefängnisses. Die Frau sei zum Zeitpunkt des Todes von Tony M. nicht im Dienst gewesen, habe aber bei ihrer Rückkehr zur Arbeit Gerüchte über seinen verschlechterten körperlichen Zustand gehört, schreibt die "Washington Post". Um die "Wahrheit" herauszufinden, habe die Beamtin die Aufzeichnungen der Überwachungskameras überprüft und mit ihrem Handy gefilmt, wie Tony M. zum Polizeiauto getragen wurde.

Nachdem die Aufnahmen am 8. Februar in den sozialen Medien aufgetaucht seien, hätten Beamte des Walker County Sheriff's Office die Frau befragt. Diese habe daraufhin erklärt, dass sie das Filmmaterial an ihren direkten Vorgesetzten und an einen Justizvollzugsbeamten einer anderen Strafverfolgungsbehörde weitergegeben habee, aber an niemanden sonst, und auch nur, um "die Wahrheit über das, was [...] wirklich passiert ist, mitzuteilen".

Zwei Tage nach dem Verhör sei die Frau entlassen worden. Mittlerweile habe auch sie die Behörden verklagt und fordere die Wiedereinstellung sowie Schadenersatz.

Quellen: "Washington Post", NBC News