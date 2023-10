von Jessica Kröll Der verurteilte Doppelmörder Alex Murdaugh kämpft um einen neuen Prozess. Einem entsprechenden ersten Antrag seiner Anwälte wurde nun stattgegeben. Sie behaupten, die Geschworenen seien in ihrer damaligen Urteilsfindung manipuliert worden – von einer Gerichtsschreiberin.

Im März wurde der US-Anwalt Alex Murdaugh wegen Mordes an seiner Ehefrau und seinem jüngsten Sohn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Doch die Jurymitglieder sollen in ihrer Urteilsfindung beeinflusst worden sein. Und zwar von einer Gerichtsschreiberin, die für die Unterstützung der Geschworenen und den effizienten Ablauf des Prozesses zuständig war. Das behaupten zumindest die Anwälte von Murdaugh und reichten einen entsprechenden Antrag zur Überprüfung beim Berufungsgericht von South Carolina ein. Diesem wurde nun stattgegeben und der Fall an das Bezirksgericht zurückverwiesen, um eine Beweisanhörung zu den Vorwürfen durchzuführen.

Murdaughs Anwälte behaupten in dem Anfang September eingereichten Antrag, dass die Gerichtsschreiberin Rebecca Hill "die Geschworenen angewiesen hat, sich nicht von den Beweisen, die zu Mr. Murdaughs Verteidigung vorgelegt wurden, in die Irre führen zu lassen". Sie behaupteten auch, Hill habe "den Geschworenen gesagt, sie sollten sich nicht von Herrn Murdaughs Aussagen zu seiner eigenen Verteidigung 'täuschen' lassen". Außerdem wird Hill beschuldigt, "häufige Privatgespräche mit dem Jury-Vorsitzenden" geführt und eine Geschichte erfunden zu haben, um eine Geschworene, von der sie glaubte, sie würde auf nicht schuldig plädieren, vom Prozess auszuschließen. Der Antrag enthält Aussagen von Mitgliedern der Jury, die Hills angebliches Verhalten detailliert beschreiben.

Alex Murdaugh drohen weitere Jahre Gefängnis

In dem 65 Seiten langen Dokument heißt es: "Frau Hill verriet ihren Amtseid für Geld und Ruhm". Hill hatte nach dem Prozess ein Buch mit dem Titel "Behind the Doors of Justice: The Murdaugh Murders" herausgebracht, in dem sie über ihre Beziehung zur Familie Murdaugh schrieb und detaillierte Einblicke und Hintergrundinformationen lieferte, die sich während des Prozesses abspielten. Laut Murdaughs Anwälten versuchte Hill durch die angebliche Geschworenenbeeinflussung, sich "einen Buchvertrag und Medienauftritte zu sichern, die im Falle eines Fehlurteils nicht stattfinden würden."

Aber selbst wenn die Verurteilung aufgehoben wird, wird Alex Murdaugh nicht auf freien Fuß gesetzt. Der Anwalt bekannte sich letzten Monat schuldig, Millionen Dollar von Klienten gestohlen zu haben, für die er vor Gericht Personenschäden abwickelte. Zudem habe er Versicherungsgelder gestohlen, die für die Familie seiner verstorbenen Haushälterin bestimmt waren, die bei einem Sturz auf dem Murdaugh-Anwesen ums Leben kam. Dazu bekannte er sich auch des Bankbetrugs und der Geldwäsche für schuldig. Allein für diese Verbrechen drohen dem 55-Jährigen mehrere Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, Gefängnis.

Alex Murdaugh war im März für schuldig befunden worden, am 7. Juni 2021 seine Frau Maggie, 52, und seinen jüngsten Sohn Paul, 22, auf dem Familienanwesen erschossen zu haben. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Bis heute beteuert er seine Unschuld.

Quellen: courttv.com, CNN, Associated Press, courthousenews.com