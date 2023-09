Der US-Anwalt Alex Murdaugh verbüßt derzeit eine lebenslange Hafstrafe, nachdem er des Mordes an Frau und Sohn für schuldig befunden wurde

von Jessica Kröll Im März verurteilte ein Gericht den US-Anwalt Alex Murdaugh wegen des Mordes an seiner Ehefrau und seinem Sohn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Doch der 55-Jährige soll auch Millionen Dollar von seinen Klienten gestohlen haben. Vor Gericht bekannte er sich jetzt schuldig.

Der Fall Alex Murdaugh sorgte Anfang des Jahres für weltweites Aufsehen. Das Mitglied einer einflussreichen Anwaltsdynastie wurde im März zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem ihn eine Jury des Mordes an seiner Frau (52) und seinem Sohn (22) für schuldig befand. Doch der 55-Jährige wird auch beschuldigt, über Jahrzehnte seine Klienten um Geld betrogen zu haben.

Vor einem Bezirksgericht in South Carolina bekannte sich Murdaugh am Montag in 22 Fällen schuldig, darunter Bankbetrug und Geldwäsche. Die Vereinbarung muss nun noch von einem Bundesrichter genehmigt werden. Auf die Anklagepunkte steht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, auf einige davon sogar 30 Jahre.

Dutzende weitere Anklagen gegen Alex Murdaugh

Ein weiterer Anwalt und der ehemalige CEO einer Bank sollen an dem Finanzbetrug beteiligt gewesen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben Murdaughs mutmaßliche Komplizen ihn mindestens von 2005 bis 2021 dabei unterstützt, Kunden um Geld zu betrügen, wie unter anderem der Nachrichtensender CNN berichtet. Sie sollen ihm dabei geholfen haben, seine Klienten bei Personenschäden zu prellen und Gelder in Höhe von mehr als sieben Millionen Dollar zu waschen. Die beiden Männer wurden inzwischen zu langen Haftstrafen verurteilt.

Im November wartet bereits das nächste Verfahren auf Alex Murdaugh. Er soll unter anderem den Nachlass seiner verstorbenen Haushälterin und die Versicherungsgesellschaften um fast 3,5 Millionen Dollar betrogen haben. Es handelt sich dabei um die Erste von Dutzenden staatlicher Anklagen, die gegen ihn wegen mutmaßlicher Betrügereien in Millionenhöhe erhoben werden. Zu den Finanzdelikten, die ihm vorgeworfen werden, gehören Veruntreuung, Computerkriminalität, Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Murdaughs Anwälte kämpfen indes um ein neues Verfahren für ihren Mandanten. Anfang des Monats stellten sie einen Antrag auf einen neuen Prozess und behaupteten, eine Gerichtsschreiberin habe die Geschworenen manipuliert. Da der Antrag in den Augen der Generalstaatsanwaltschaft jedoch mehrere "Verfahrensfehler“ enthielt, sollte dieser zunächst noch einmal korrigiert werden.

