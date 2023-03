von Uli Rauss sowie von Stefan Doblinger Ali Abou-Chaker, der Bruder von Arafat Abou-Chaler, sitzt in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft auf stern-Anfrage.

Dem 48-jährigen vielfach Vorbestraften werden gefährliche Körperverletzung, schwere räuberische Erpressung und Bedrohung vorgeworfen. Hintergrund seien Haftbefehle wegen zweier mutmaßlicher Gewalttaten.

Zwei Haftbefehle gegen Ali Abou-Chaker

Am vergangenen Montag soll der Beschuldigte einen Angestellten einer Neuköllner Sport-Bar mit einer Waffe bedroht haben, als er mit einem Kumpel aus dem Lokal bugsiert werden sollte. Bei der folgenden Schlägerei vor dem Café mit mehreren Beteiligten wurden zwei Bar-Mitarbeiter verletzt. Abou-Chaker flüchtete, bevor die Polizei eintraf.

Der zweite Haftbefehl steht laut Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit einer Schießerei an Weihnachten 2020. Überwachungskameras dokumentierten das damalige Geschehen in einem Kreuzberger Hinterhof. Ali Abou-Chaker war mit einer Machete an der Seite des mit einer Pistole bewaffneten Veysel K. zu sehen. Beide wurden von einem anderen Mann niedergeschossen. Der Schütze sagte später vor Gericht aus, sie hätten ihn wegen angeblicher Spielschulden massiv bedroht. Veysel K., mittlerweile in die Türkei abgeschoben, soll wie Ali Abou-Chaker seit Jahren Drogenprobleme haben.