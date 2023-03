Nach dem Amoklauf in Hamburg haben die Behörden den aktuellen Ermittlungsstand mitgeteilt. Die traurige Erkenntnis: Die Polizei hätte vor der Tat möglicherweise einschreiten können, wenn sie das Buch von Philipp F. nicht übersehen hätte. Johanna Wagner

Von Versäumnissen wollte Innensenator Andy Grote zu Beginn der Pressekonferenz nicht sprechen. Er eröffnete sie mit einem Dank an die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr, die am vergangenen Donnerstagabend viele Leben gerettet hätten. Grote dankte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die kurz nach dem Amoklauf den Tatort besuchte. Doch was dann in der Pressekonferenz mitgeteilt wurde, warf viele Fragen auf.

Aktueller Stand der Ermittlungen

Vor fünf Tagen erschoss der Amokläufer Philipp F. im Königreichssaal der Zeugen Jehovas sieben Personen. Sechs Verletzte liegen im Krankenhaus. Eine Person schwebt noch in akuter Lebensgefahr.