von Eugen Epp Mit seinem Versuch, einen Nagelstudio in Atlanta auszurauben, hatte ein Mann kein Glück: Die Menschen in dem Laden schenkten seinen Forderungen keine Aufmerksamkeit.

Dieser Raubüberfall ging gehörig in die Hose: Ein Räuber in den USA wollte Angst und Schrecken verbreiten, wurde von allen Anwesenden aber einfach nicht beachtet.

In Atlanta im US-Bundesstaat Georgia betrat ein Unbekannter ein Nagelstudio, in dem sich fünf Menschen aufhielten. Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie der Mann – mit blauer Mütze auf dem Kopf und Sonnenbrille im Gesicht – mit lauter Stimme ruft er: "Gebt mir euer ganzes Geld! Leert eure Taschen aus!" Seine rechte Hand hält er in einer Tüte versteckt, wohl um eine Waffe vorzutäuschen. Doch der Auftritt verfehlt seine Wirkung voll und ganz, wie das Überwachungsvideo zeigt, das die Polizei in Atlanta veröffentlicht hat.

Misslungener Überfall: Räuber verlässt frustriert den Laden

Sämtliche Personen in dem Laden widmen dem Räuber nämlich keinerlei Aufmerksamkeit. Seelenruhig, fast verständnislos, blicken sie ihn an, machen keine Anstalten auf seine Forderungen einzugehen – auch nicht, als er erneut schreit: "Wo ist das Geld?" Eine Frau erklärt lediglich: "Ich habe keins." Eine andere Frau geht einfach vor die Tür, der Mann am Schalter nimmt ungerührt einen Anruf entgegen.

Der derart ignorierte Räuber ließ bald von seinem Vorhaben ab und zog unverrichteter Dinge wieder ab. Nach Angaben der Polizei flüchtete er mit einem Auto. Auch wenn er mit seinem Überfall erfolglos blieb, fahndet die Polizei nach dem Mann und ruft die Bevölkerung dazu auf, Hinweise zu geben, falls man den Räuber auf den Überwachungsvideos erkennt. Für Informationen, die zur Verhaftung des Räubers führen, ist eine Belohnung von 2000 US-Dollar ausgesetzt.

