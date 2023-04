Manfred G. mit seiner Anwältin und seinem Anwalt beim Wiederaufnahmeverfahren in München, verhandelt wird über den sogenannten "Badewannenmord"

"Er saß 13 Jahre und sieben Monate unschuldig im Gefängnis", sagt die Verteidigerin von Manfred G. vor dem Oberlandesgericht in München. Heute startete das Wiederaufnahmeverfahren des sogenannten "Badewannenmords". Der Angeklagte bestritt den vermeintlichen Mord immer.

Im Oktober 2008 wurde eine 87-jährige Seniorin tot in ihrer Badewanne gefunden. Als engster Vertrauter wurde Manfred G. festgenommen und 2009 wegen Mordes aus Habgier verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das erste Urteil auf, 2012 wurde G. aber erneut und diesmal rechtskräftig verurteilt. Er hatte damals als Hausmeister in der großen Wohnanlage gearbeitet, in der die Seniorin betreut wurde. Da ein Gerichtsmediziner Hämatome unter der Kopfhaut entdeckte, ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

G. bestritt einen Mord immer. Erst zwei nach jahrelanger Haft entstandene neue Gutachten wiesen darauf hin, dass der Ertrinkungstod der Seniorin ein Unfall gewesen sein kann. G. kam auf Grundlage dieser Gutachten im August vergangenen Jahres wieder frei. Das Landgericht muss den Fall komplett neu aufrollen, es sind 20 Verhandlungstage angesetzt. Sollte G. am Ende freigesprochen werden, hat er Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 75 Euro pro Tag im Gefängnis – insgesamt 368.400 Euro.

Der sogenannte "Badewannenmord" wird wieder aufgerollt

Das Wiederaufnahmeverfahren begann mit der Verlesung der Anklage aus dem ersten Prozess im Jahr 2009. Damals hatte die Staatsanwaltschaft G. vorgeworfen, während eines Krankenhausaufenthalts 8000 Euro Bargeld aus der Geldkassette der von ihm betreuten 87-Jährigen gestohlen zu haben. Als diese nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus das Fehlen des Gelds bemerkt habe, habe G. die Frau bewusstlos geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt.

Der vermeintliche Gelddiebstahl wurde bereits im 2009 beendeten ursprünglichen Verfahren widerlegt. Verteidigerin Rick sagte zu dem Diebstahlsvorwurf, die 8000 Euro habe G. damals aus dem Verkauf eines Motorrads und Nebentätigkeiten gehabt. Er zahlte damit Schulden zurück. Die Staatsanwaltschaft hatte im ersten Verfahren nach dem widerlegten Diebstahl einen Streit als Grund für den Mord angenommen.

Rick sagte am Rande des Prozesses vor Journalisten, es sei skandalös, dass sich der damalige Staatsanwalt einfach nach dem widerlegten Motiv des Diebstahls eine andere Geschichte ausgedacht habe. Sie nannte auch das Verhalten des damaligen Gutachters skandalös. Dieser habe nach einem Gespräch mit den Strafverfolgern sein Gutachten angepasst und erst dann angegeben, dass der Ertrinkungstod nicht Folge eines Unfalls sein könne.

Todestrafe Diese Amerikaner haben die Todeszelle überlebt 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Kwame Ajamu

Alter: 63 Jahre

Bundesstaat: Ohio

Verurteilt: 1975

Als er die Todeszelle verließ, war er ein anderer. Verurteilt worden war der Teenager Ronnie Bridgeman, schuldig des Mordes an einem Verkäufer. Das Gefängnis verließ er 27 Jahre später: Kwame Ajamu, ein Muslim. Ajamu las im Koran, der gab ihm Energie. Rettete ihn vor dem Verrücktwerden. Ich darf die verachten, dachte er, die mir das antun, die Verachtung kann mir niemand nehmen. 2003 kam er auf Bewährung frei. Zwölf Jahre später widerrief der einzige Zeuge, zum Tatzeitpunkt selbst noch ein Kind, seine Aussage gegen ihn. Erst da war Kwame Ajamu auch offiziell unschuldig, fast vier Jahrzehnte nach der Tat. Mehr

Verteidigerin nennt damaligen Gutachter und Staatsanwaltschaft "skandalös"

G. selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen gegen sich, sondern nur zu seinem Werdegang und auch zu seiner Zeit nach der Haft. Die Zeit im Gefängnis sei ein "Auf und Ab der Gefühle" gewesen. "Man hat viele schlechte Tage gehabt." Geholfen habe ihm die Arbeit im Gefängnis und die Besuche seiner Familie, die zu ihm gehalten habe. Nach seiner Freilassung habe er sich "unheimlich gefreut", insbesondere auf seine Frau und Kinder sowie seine Geschwister.

G. hat aus zweiter Ehe zwei Kinder. Der Sohn war bei seiner Inhaftierung noch im Kindergartenalter, die Tochter kam während seiner Haft zur Welt und erlebte ihren Vater bis zur Teenagerzeit nur im Gefängnis. Auch die Geburt seiner Enkelkinder von einer Tochter aus erster Ehe erlebte G. nur im Gefängnis. Inzwischen lebt der Angeklagte mit seiner Familie zusammen und arbeitet als Fahrer in einer Käserei.