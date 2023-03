von Eugen Epp Ein Bankräuber in den USA führte seine Tat mit einem klaren Ziel aus: Er wollte in den Knast. Seine Beute betrug nur einen Dollar.

In der Regel haben es Bankräuber auf große Summen abgesehen – und sie versuchen unter allen Umständen, nicht geschnappt zu werden. Mit ganz anderen Intentionen ging dagegen ein Mann in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah in eine Bank. Der 65-Jährige machte nur eine sehr geringe Beute, und das offenbar auch nur, weil er unbedingt ins Gefängnis wollte.

Nach Angaben der Polizei überreichte er den Bankangestellten am Schalter einen Zettel mit der Aufschrift: "Bitte entschuldigen Sie, dass ich das tue, aber dies ist ein Banküberfall. Bitte geben sie mir einen Dollar. Danke." Tatsächlich folgte das Personal der höflichen Aufforderung, händigte dem Mann einen Dollar aus und bat ihn, wieder zu gehen. Angesichts der geringen Forderung wollten die Mitarbeitenden offenbar keinen Ärger provozieren. Doch offensichtlich ging es dem Räuber gar nicht um das Geld: Er forderte die Angestellten auf, doch einfach die Polizei rufen.

Mann beschwerte sich bei Bankraub, dass die Polizei so spät kam

Er selbst wartete geduldig auf einem Sessel in der Lobby, bis die Beamten eintrafen und ihn mitnahmen. Das ging ihm offenbar auch nicht schnell genug: Während er wartete, beschwerte sich der Täter darüber, dass die Polizei so lange brauchte. Die Bankangestellten könnten froh sein, dass er keine Waffe dabei habe.

Mit der Verhaftung erreichte der Mann genau das, was er mit seinem Bankraub bezwecken wollte. Laut dem lokalen Sender KSL sagte er im Verhör aus, er habe den Raub begangen, weil er in ein Bundesgefängnis wollte. Warum genau er unbedingt hinter Gitter wollte, wurde nicht bekannt. Wegen der geringen Beutesumme und weil der Täter nicht bewaffnet war, dürfte die Strafe allerdings relativ gering ausfallen. Doch der Mann hat bereits angekündigt: Sollte er aus dem Gefängnis entlassen werden, will er einen weiteren Bankraub begehen.

Quellen: Salt Lake City Police Department / KSL