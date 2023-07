Polizei im Einsatz in Berlin-Spandau

Laufender SEK-Einsatz in Berlin-Spandau – Polizei warnt: Anwohner sollen in Häusern bleiben

Großeinsatz der Polizei in Berlin: Eine Wohnung im Bezirk Spandau soll durch einen Gerichtsvollzieher geräumt werden. Der Betroffene droht darauf mit Gewalt. Das SEK rückt an.

Bei einer geplanten Zwangsräumung einer Wohnung in Berlin-Spandau hat der Bewohner mit Gewalt gedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner wurden wegen der unklaren Lage gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Hintergrund des Einsatzes war laut Polizei die beabsichtigte Räumung der Wohnung des Mannes durch einen Gerichtsvollzieher gegen 9.30 Uhr. Der Betroffene habe schon an der Tür mit Gewalt gedroht. Die anwesenden Polizisten hätten sich darum zunächst zurückgezogen und Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) alarmiert, erklärte die Sprecherin.

Das Gebiet rings um den Einsatzort war bis in den frühen Nachmittag großräumig abgesperrt. Die Polizeisprecherin sprach von einer "dynamischen Lage". Per Twitter bat die Behörde: "Bitte bleiben Sie weiterhin in Ihren Wohnungen & meiden Sie das Umfeld."