Großeinsatz der Polizei in Berlin: Eine Wohnung im Bezirk Spandau soll durch einen Gerichtsvollzieher geräumt werden. Der Betroffene droht darauf mit Gewalt. Als Spezialkräfte die Wohnung stürmen, finden sie die Leiche des 62-jährigen Bewohners.

Bei einer geplanten Zwangsräumung einer Wohnung in Berlin-Spandau drohte der Bewohner mit Gewalt löste so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am späten Abend drangen Spezialkräfte der Polizei in die Wohnung ein – und fanden die Leiche des 62-jährigen Bewohners. "Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm er sich selbst das Leben", schreibt die Polizei Berlin auf Twitter.

Mann verbarrikadierte sich bei Wohnungsräumung

Hintergrund des Einsatzes war laut Polizei die beabsichtigte Räumung der Wohnung des Mannes durch einen Gerichtsvollzieher gegen 9.30 Uhr. Der Betroffene habe schon an der Tür mit Gewalt gedroht. Die anwesenden Polizisten hätten sich darum zunächst zurückgezogen und Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) alarmiert, erklärte die Sprecherin. Anwohner wurden wegen der unklaren Lage gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Rat und Hilfe Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Das Gebiet rings um den Einsatzort war bis in den frühen Nachmittag großräumig abgesperrt. Die Polizeisprecherin sprach von einer "dynamischen Lage".

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde aktualisiert.