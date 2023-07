Eine ausgekugelte Schulter und Handverletzungen: Bei einer Verkehrskontrolle in Bremen hat eine Familie Polizeibeamte angegriffen und verletzt.

Es sollte ein kurzer Routineeinsatz werden, doch es kam anders: Bei einer Verkehrskontrolle in Bremen rastete eine Familie völlig aus und griff die zuständigen Polizisten an. Den Beamten war am Sonntag aufgefallen, dass ein Erwachsener und drei Kinder in dem Wagen mit sechs Insassen nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren, teilte die Polizei mit. Auf diesen Missstand wollten sie den Fahrer hinweisen.

Noch bevor es jedoch zur Kontrolle kam, griff der 27 Jahre alte Beifahrer die Einsatzkräfte an – seine 26 Jahre alte Ehefrau und ein erst siebenjähriger Sohn griffen die Polizeistreife zeitgleich von hinten an. Schließlich gelang es, die Familie zu überwältigen und zu fixieren.

Verkehrskontrolle endet mit Verletzungen

Bei einer Überprüfung kam dann heraus, dass gegen die 26-jährige Frau ein Haftbefehl vorlag. Der Siebenjährige und weitere Kinder wurden vorerst in die Obhut der Großeltern gegeben, die Eltern mussten mit aufs Revier kommen.

Dort versuchte die 26-Jährige anschließend noch mehrfach, Polizisten zu bespucken. Ein Polizist erlitt bei den Angriffen eine ausgekugelte Schulter, seine Kollegin Handverletzungen. Die Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.