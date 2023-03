In Bremen sucht die Polizei Zeugen eines aufwändigen Einbruchs in ein Juweliergeschäft

In Bremen haben Diebe Schmuck aus einem Juweliergeschäft geklaut. Um an ihre Beute zu gelangen, haben sie in einem Einkaufszentrum gleich mehrere Wände zwischen Geschäften durchbrochen.

Friseur, Schlüsselservice, Reisebüro und Reformhaus – auf ihrem Weg zu einem Juwelier haben Diebe in Bremen die Wände gleich mehrerer Geschäfte durchbrochen. Aus den Vitrinen stahlen sie am Wochenende Schmuck und flohen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Allein den Sachschaden bezifferten die Ermittler mit einem fünfstelligen Betrag. Die Höhe der Beute müsse erst noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst die Eingangstür eines Friseurgeschäfts in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Huchting auf. Im Salon durchbrachen sie die Zwischenwand zu einem Schlüsselservice. Von dort gelangten sie brachial in ein benachbartes Reisebüro und stemmten sich anschließend noch durch die Wände eines Reformhauses. Mit einem Bohrer wurde auch die Wand des Juweliers so beschädigt, dass sie an die Vitrinen kamen.

Polizei Bremen sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Wochenende rund um das Einkaufszentrum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nach Einschätzung des Polizeisprechers muss es sich um eine lang geplante und wohl durchdachte Tat gehandelt haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 entgegen.

