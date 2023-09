Wieder einmal fallen Schüsse in der autonomen Gemeinde Christiania in Kopenhagen. Ein Mensch stirbt. Nur der jüngste von vielen Vorfällen mitten in der Pusher Street, wo der Cannabishandel seit Jahrzehnten geduldet wird. Inzwischen haben die Bewohner genug von Gangs und Gewalt und wollen die Straße schließen. Ob das klappt, ist die große Frage.