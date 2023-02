Sehen Sie im Video: Dramatisches Video – Geisel gelingt Flucht nach einjähriger Gefangenschaft.





















Dramatische Aufnahmen zeigen die Flucht einer Geisel aus einer einjährigen Gefangenschaft. Die Frau erreicht eine Tankstelle nur Sekunden vor ihrem Peiniger. Bilder der Überwachungskameras bezeugen: Im letzten Moment gelingt es ihr, die Tür von innen abzuschließen, bevor der Entführer die Tankstelle betreten kann. Der Besitzer der Tankstelle ruft die Polizei. Die konnte den flüchtigen Kidnapper inzwischen festnehmen. Der 57-jährige Mann soll die Frau in Burlington County, New Jersey, gefangen gehalten, sie mehrfach gewürgt und gedroht haben, ihre Familie zu ermorden, falls sie ihn verlasse. Die Frau hatte den Entführer nach eigenen Angaben an einer Tankstelle in New Mexico als Anhalter mitgenommen. Sie hätten ihr zufolge einen Monat lang eine einvernehmliche Beziehung geführt. Als sie ihn verlassen wollte, soll er sie eingesperrt und misshandelt haben. Die Flucht soll die Frau länger geplant haben, sie hatte die von innen verschließbare Tür der Tankstelle bemerkt und auf einen geeigneten Moment gewartet.

