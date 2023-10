Eine Mutter wird in Darmstadt verdächtigt, ihren Mann und ihr Kind getötet zu haben. Ein weiteres Kind wurde verletzt. Die Polizei fand die Leichen nach einem Notruf am frühen Morgen.

In Hessen steht eine 42-jährige Frau im Verdacht, ihren Ehemann und ein Kind getötet zu haben. Ein neunjähriger Junge sei zudem verletzt gefunden worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei stieß in einer Wohnung in Darmstadt auf die Leichen des 41-jährigen Manns und des zehnjährigen Kinds, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Die verletzte Tatverdächtige entdeckten die Beamten in einer Gartenhütte des Grundstücks. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter lagen nicht vor. Der Neunjährige und die 42-Jährige kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Darmstadt: Notruf am frühen Morgen

Die Polizei war am frühen Mittwoch zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Arheilgen alarmiert worden, gegen 6.30 Uhr ging demnach ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein. Wegen laufender Ermittlungen nannten die Behörden zunächst keine weiteren Details. Bei dem toten Kind handelt es sich Informationen der "Hessenschau" zufolge ebenfalls um einen Jungen. Beide minderjährigen Opfer sind dem Bericht nach Kinder der Verdächtigen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen.

Weitere Quellen: Polizei/Staatsanwaltschaft, Hessenschau

