In diesem Gebäude in Forbach in Frankreich wurde die Frau eines deutschen Staatsangehörigen in einer Wohnung gefunden.

Eine Deutsche in Frankreich beschuldigt ihren Ehemann, sie seit Jahren gefangen zu halten und sogar gefoltert zu haben. Die Polizei nimmt ihn in Forbach fest. Im Verhör spricht er von einer Krankheit.

Im Fall der mutmaßlichen Freiheitsberaubung einer Deutschen in Forbach in Ostfrankreich hat der zuständige Staatsanwalt auf "Ungereimtheiten" verwiesen. Im Gegensatz zu Berichten vom Montag und Informationen aus Polizeikreisen habe die 53-Jährige weder Knochenbrüche noch blaue Flecken, sagte Olivier Glady am Montagabend vor Journalisten. Möglicherweise handele es sich nicht um ein "Horror-Szenario", sondern um "nicht zufriedenstellende Bedingungen bei der Pflege einer kranken Person".

Frau soll laut Ehemann an Krebs leiden

Zu dem Fall hatte es zuvor aus Polizeikreisen geheißen, ein 55-jähriger Deutscher werde verdächtigt, seine Frau jahrelang eingesperrt und gefoltert zu haben. In der Wohnung des Paares sei eine "Folterbank" entdeckt worden. Der Kopf der Frau sei kahlrasiert. Das Zimmer, in dem das mutmaßliche Opfer entdeckt wurde, sei gesichert gewesen. Wie aus Polizeikreisen verlautete, war es vergittert. Laut dem Staatsanwalt diente der Maschendraht jedoch offensichtlich dazu, "die zehn Katzen, die in der Wohnung des Paares lebten, am Entkommen zu hindern".

Staatsanwalt Glady wollte sich zunächst nicht im Detail über den Gesundheitszustand der 53-Jährigen äußern, sagte aber, es gehe ihr "nicht gut". Erste Bluttests hätten aber gezeigt, dass die Frau nicht erkennbar dehydriert sei.

Der aktuelle Stand der Ermittlungen scheine "vom Schreckgespenst eines Blaubarts der Moselregion wegzuführen", sagte der Staatsanwalt mit Blick auf ein französisches Märchen über einen wohlhabenden Mann, der seine Frauen ermordet. Zudem teilte er mit, dass am Montag die ersten Vernehmungen des Mannes begonnen hätten: Der Ehemann, der die ihm vorgeworfenen Taten bestreitet, sagte den Ermittlern demnach, dass seine Frau an Krebs erkrankt sei. Die Ermittler hätten Kontakt zur Krankenkasse aufgenommen, um dies näher zu prüfen.

Der Gewahrsam für den 55-Jährigen sei um 24 Stunden verlängert worden, teilte Glady mit. Eine Untersuchung wegen Verdachts auf Freiheitsberaubung, schwerer Vergewaltigung sowie Folter und Barbarei sei eingeleitet worden.

Nachbarin in Frankreich berichtet von Schreien

Wie die Polizei Wiesbaden der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, hatte die Frau zunächst die Opferhilfsorganisation Weißer Ring angerufen. Diese habe dann die Polizei Wiesbaden kontaktiert, die umgehend die französischen Kollegen auf den Plan riefen. Der Mann sei dann am Montagmorgen gegen 6.00 Uhr in Forbach festgenommen worden, hieß es aus Polizeikreisen.

Der Sender RMC berichtete, dass ein "Notizbuch" des mutmaßlichen Täters gefunden worden sei. In diesem habe er "seine Taten festgehalten und die Momente, zu denen er das Opfer ernährte". Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Angaben jedoch nicht.

Monkee Micky Dolenz Pop-Legende verklagt US-Polizei auf Akteneinsicht: die überraschende Liste von Promis mit FBI-Akten 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter The Monkees Im Visier des FBI: Die legendären Monkees in den 1960ern (v.l.): Davy Jones, Mike Nesmith, Mickey Dolenz, Peter Tork Mehr

Eine Nachbarin des Paares sagte, sie habe die Frau in sechs Jahren "nie gesehen". Der Hauseigentümer habe ihr gesagt, die Frau leide unter Krebs. Das habe der Verdächtige allen Bewohnern des Hauses gesagt. "Manchmal habe ich Schreie gehört, aber ich dachte, das waren Schmerzschreie", fügte die Nachbarin hinzu. Der Mann sei "sehr höflich, freundlich" gewesen. Ihre Gespräche seien aber nicht über "Guten Tag, auf Wiedersehen" hinausgegangen.

Das Paar lebt mindestens seit 2011 in Frankreich, der Mann sei seit einer Weile arbeitslos, erklärte Glady. Der französischen Polizei waren sie demnach nicht bekannt. Ob die deutsche Justiz oder Polizei die beiden kennt, werde geprüft.