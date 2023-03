Der "Mord im Maisfeld" bei Düsseldorf ist nach fast 31 Jahren aufgeklärt. Ein 63-Jähriger soll damals Sigrid C. ermordet haben. Wie die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur gekommen sind.

Die Polizei in Düsseldorf hat nach Jahrzehnten einen Ermittlungserfolg erzielt 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der damals 50-jährigen Sigrid C. in einem Maisfeld in Meerbusch nahe der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen einen heute 63 Jahre alten Mann erhoben, wie die Ermittlungsbehörden am Donnerstag mitteilten.

Düsseldorfer "Mord im Maisfeld" durch DNA aufgeklärt

Der Verdächtige sitzt bereit seit 28 Jahren im Gefängnis, weil er 1995 eine zwölfjährige Schülerin in Baden-Württemberg erstochen hatte. Das Landgericht Tübingen verurteilte ihn seinerzeit zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest.

Auf die Spur gekommen sind die Ermittler dem mutmaßlichen Mörder von Sigrid C. durch die Auswertung einer DNA-Spur. Ein Hautpartikel des Mannes unter den Fingernägeln des Opfers konnte dem in Haft sitzenden Verdächtigen zugeordnete werden und brachte den Durchbruch. In der Vergangenheit war die DNA-Analyse noch nicht so weit vorangeschritten, dass die Mordkommission etwas damit hätte anfangen können.

Da Mord in Deutschland nicht verjährt, holt die Polizei regelmäßig die Akten von sogenannten Cold Cases hervor und prüft, ob es neue Anknüpfungspunkte für weitere Ermittlungen gibt – im Fall des "Mordes im Maisfeld" mit Erfolg.

Der Verdächtige schweigt den Angaben zufolge zu dem erneuten Mordvorwurf. Die Staatsanwaltschaft geht von einer sexuellen Motivation für die Tat aus. Wann der Prozess gegen ihn startet, steht noch nicht fest.