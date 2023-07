In Tschetschenien krankenhausreif geschlagen: Elena Milaschina, hier 2018 bei einem Empfang in Washington.

von Marc Drewello Die "Nowaja Gaseta"-Journalistin Elena Milaschina ist in Tschetschenien von Unbekannten brutal zusammengeschlagen worden. Sie wollte aus Grosny über einen Aufsehen erregenden Prozess berichten.

Eine Investigativjournalistin der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta" ist nach Angaben ihres Blattes und der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien zusammengeschlagen worden. Die Tschetschenien-Expertin Elena Milaschina sei nach ihrer Ankunft in der russischen Kaukasusrepublik attackiert worden, erklärte Memorial in Online-Netzwerken. Der preisgekrönten Journalistin seien die Finger gebrochen worden, sie habe Prellungen "am ganzen Körper" und verliere von Zeit zu Zeit das Bewusstsein.

Elena Milaschina wollte über Musajewa-Prozess berichten

Milaschina hatte den Angaben zufolge aus Tschetschenien über den Ausgang eines Aufsehen erregenden Prozesses berichten wollen. Nach Angaben der russischen Menschenrechtsorganisation "Crew Against Torture" hatten bewaffnete Männer das Auto, in dem sie gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Alexander Nemzow vom Flughafen kam, angehalten. Nemov zufolge hätten drei Autos die Straße vor ihnen blockiert. Die Angreifer hätten gedroht, sie zu erschießen und ihnen eine Pistole an den Kopf gehalten.

"Nowaja Gaseta" veröffentlichte auf Twitter ein Foto, dass die Geschundene in einem Krankenhaus in Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens, auf einem Klinikbett sitzend beim Telefonieren zeigt. Ihr Kopf ist darauf geschoren und mit einem grünem Desinfektionsmittel bedeckt, beide Hände sind bandagiert. Mehrere maskierte Personen hätten Milaschina und Nemzow verprügelt, ihnen die Telefone weggenommen und verlangt, dass sie sie entsperren, und ihre Ausrüstung und Dokumente zerstört, schreibt die Zeitung. Sie hätten sie mit Schlagstöcken geschlagen und mit Füßen getreten. Die Reporterin habe eine geschlossene Kopfwunde erlitten und mehrere gebrochene Finger. Nemov sei geschlagen und mit einem Messer am Bein verletzt worden. Er wolle aber trotzdem an der Gerichtsverhandlung teilnehmen.

Milaschina und Nemzow waren nach Angaben von "Nowaja Gaseta" nach Grosny gekommen, um der Aufsehen erregenden Gerichtsverhandlung im Fall Zarema Musaeva beizuwohnen. Musajewa ist die Mutter der verfolgten tschetschenischen Aktivisten Abubakar und Ibragim Yangulbaev. Ihr Ehemann ist der ehemalige russische Bundesrichter tschetschenischer Abstammung, Saidi Jangulbajew, der zum Gegner von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow geworden war. Musajewa wurde im Januar 2022 aus der russischen Stadt Nischni Nowgorod entführt und in ein Untersuchungsgefängnis in Grosny gebracht. Dort wurde sie wegen "Gewaltanwendung gegen einen Polizeibeamten" angeklagt, ihr drohen bis zu 5,5 Jahre Gefängnis.

Milaschina hatte jahrelang für "Nowaja Gaseta" über schwere Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien wie etwa außergerichtliche Hinrichtungen berichtet. Im Februar 2022 musste sie nach Angaben ihrer Zeitung nach Drohungen Kadyrows, der sie als "Terroristin" bezeichnete, Russland kurzzeitig verlassen.

Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa sagte laut den russischen Nachrichtenagenturen eine "sorgfältige Untersuchung" des Angriffs zu. Die Täter würden "zur Rechenschaft gezogen". Milaschina sei inzwischen in ein anderes Krankenhaus im benachbarten Nordossetien verlegt. Für ihre Sicherheit werde garantiert.

Bei "Nowaja Gaseta", deren Chefredakteur Dmitri Muratow 2021 den Friedensnobelpreis erhielt, wurden seit dem Jahr 2000 sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen getötet, darunter die Enthüllungsreporterin Anna Politkowskaja.

Quellen: "Nowaja Gaseta", "Crew Against Torture" auf Telegram, AFP