von Jessica Kröll Elizabeth Holmes muss ins Gefängnis. Die Theranos-Gründerin hatte einen Antrag auf Haftverschonung gestellt, der sie bis zu einem möglichen Berufungsprozess auf freiem Fuß lassen sollte. Dieser wurde jedoch von einem Bezirksrichter abgelehnt.

Keine Gnade für die in Ungnade gefallene Elizabeth Holmes: Obwohl sie kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden ist, muss die ehemalige Theranos-Geschäftsführerin Ende des Monats ihre mehr als elfjährige Haftstrafe antreten. Die 39-Jährige hatte zuvor einen Antrag auf Haftverschonung gestellt. Dieser sollte ihr erlauben, auf Kaution frei zu bleiben, während ihre Anwälte versuchen, ein Berufungsgericht davon zu überzeugen, dass angebliches Fehlverhalten während ihres viermonatigen Prozesses zu einem ungerechten Urteil führte. Der in San Jose ansässige Richter Edward Davila befand jedoch, dass es unwahrscheinlich sei, dass ihre Berufung zu einer Aufhebung des Urteils oder einem neuen Prozess führe.

Holmes könnte noch eine weitere Berufung gegen Davilas jüngste Entscheidung einlegen. Ein Manöver, das ihr ehemaliger Geschäftspartner und Geliebter – Ramesh "Sunny" Balwani – erfolgreich genutzt hatte, um seinen für den 16. März angesetzten Termin für den Beginn einer fast 13-jährigen Haftstrafe zu verschieben. Ein Gericht lehnte diese Berufung jedoch vergangene Woche ab. Balwani soll nun am 20. April in ein südkalifornisches Gefängnis kommen.

Elizabeth Holmes wird von ihren Kindern getrennt

Davila hatte empfohlen, dass Holmes ihre Strafe in einem Gefängnis in Bryan, Texas, absitzt. Unklar ist bislang, ob sie auch in diese Einrichtung kommt. Holmes würde in jedem Fall von ihren beiden Kindern getrennt sein, sollte sie ihre Haftstrafe wie vorgesehen am 27. April antreten.

Ihr erstes Kind, ein Junge, wurde kurz vor Beginn ihres Prozesses im September 2021 geboren. Das jüngste Kind, dessen Geschlecht in den Gerichtsunterlagen nicht bekannt gegeben wurde, wurde irgendwann nach ihrer Verurteilung im November geboren. Vater der beiden Kinder ist William "Billy" Evans, den sie nach der Trennung von Balwani inmitten des Niedergangs von Theranos kennengelernt hatte.

Elizabeth Holmes wurde Anfang der 2000er als Self-Made-Milliardärin gefeiert. Ihr Start-up versprach eine Technologie für Bluttests, bei der als Proben nur wenige Tropfen aus dem Finger genügten. Das Start-up zog Hunderte von Millionen Dollar an Investitionen an und stieg auf eine Bewertung von neun Milliarden Dollar, bevor eine kritische Berichterstattung des Wall Street Journal 2015 aufdeckte, dass die zugrunde liegende Technologie nicht funktionierte. 2018 folgte die Anklage wegen Betrugs gegen Holmes und ihren Ex-Liebhaber, den ehemaligen Präsident des Unternehmens, Sunny Balwani.

Sehen Sie im Video: Bluttest-Skandal: Elizabeth Holmes des Betrugs schuldig gesprochen

Quellen: Associated Press, "The Guardian"