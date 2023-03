von Jessica Kröll 1991 wurde in Köln die 16-jährige Seckin Caglar ermordet. Jetzt haben die Cold Case-Ermittler den Fall neu aufgerollt. Auf eine großangelegte Plakataktion am Mittwoch soll eine DNA-Reihenuntersuchung folgen.

Als Seckin Caglar aus dem Leben gerissen wird, ist sie gerade einmal 16 Jahre alt. Die junge Frau macht eine Ausbildung im "co op“-Markt an der Siegburger Straße in Köln-Poll. Freunde und Familie beschreiben den Teenager als fleißig, fröhlich und immer hilfsbereit.

An jenem Abend steigt sie gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle "Poll-Salmstraße" in die Linie 7, um sich auf den Heimweg zu machen. Die Fahrt dauert nur zwei Minuten. An der Haltestelle "Poll-Autobahn" steigt sie für gewöhnlich aus und wird von einem Familienmitglied abgeholt. Doch nicht an jenem Mittwoch, den 16. Oktober 1991. Der Vater der 16-Jährigen verspätet sich um wenige Minuten und wartet anschließend vergeblich auf seine Tochter.

Seckin Caglar wurde erwürgt und entblößt

Die Familie alarmiert sofort die Polizei. Doch eine Suche, an der sich Freunde und Familie beteiligen, bleibt erfolglos. Am nächsten Morgen dann der grausige Fund: Die Leiche von Seckin Caglar wird in unmittelbarer Nähe der Haltestelle "Poll Autobahn" hinter einem Dornengebüsch entdeckt. Sie wurde erwürgt und entblößt. Doch ein Täter wird nie ermittelt.

Jetzt hat die Kölner Polizei die Ermittlungen zu dem Fall wieder aufgenommen und ruft 355 Männer zu einem Massen-DNA-Test auf. "Mit Hilfe neuer wissenschaftlicher Methoden wird die DNA heutzutage so gut analysiert, dass neben dem Spurenverursacher auch mit ihm verwandte Personen erkannt werden können", erklärt der leitende Mordermittler Markus Weber das Vorgehen. In den Fokus der Kriminalbeamten rücken nun als erstes Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 75 Jahre alt waren und zum damaligen Tatzeitpunkt einen Bezug zum Stadtteil Poll hatten. Sie werden in den kommenden Tagen in einem persönlich adressierten Einladungsschreiben aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben und damit die Suche nach dem Täter zu unterstützen.

Cold Case in Köln: Ermittler starten Massen-DNA-Test

Am Mittwoch (8. März) starten die Beamten mit einer großangelegten Aktion zur Aufklärung über den Fall und die anstehende DNA-Reihuntersuchung. Zunächst werden Plakate und Flyer verteilt. Zeitgleich werden in den Stadtbahnen der KVB-Linie 7 Swing-Cards (Hängeflyer) mit einem QR-Code verteilt, um auf diesem Wege nicht nur Kölner, sondern auch Touristen und Berufspendler zu erreichen. Bei einem Pressetermin am Freitag auf dem Marktplatz wird neben dem Polizeipräsidenten auch der Bruder des Opfers anwesend sein.

Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

