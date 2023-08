Ein Mob aus bis zu 50 Tätern hat am Wochenende eine Filiale der Luxuskaufhauskette Nordstrom in Los Angeles überfallen. Die maskierten Täter stürmten den Laden in der Westfield-Topanga-Mall, zertrümmerten die Einrichtung und flohen mit Waren im Wert von rund 90.000 Euro. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und setzte eine hohe Belohnung für Hinweise aus.