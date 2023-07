Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Partnerin oder Expartnerin. Hier demonstrieren mehr als 50 Leute nach einem Femizid in Berlin am 20. Oktober 2022.

von Isabelle Zeiher Monika Schröttle forscht zu Partnerschaftstötungen, sogenannten Femiziden. Im Interview erklärt sie, welche Frauen besonders gefährdet sind und warum Deutschland zu wenig gegen solche Taten unternimmt.

Die Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland haben deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden 240.547 Opfer häuslicher Gewalt registriert, ein Anstieg um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 71,1 Prozent der Opfer waren weiblich. Diese Zahlen gehen aus dem am Dienstag vorgestellten Lagebericht des Bundeskriminalamts für 2022 hervor. Aus diesem Anlass veröffentlicht stern Plus noch einmal ein Interview mit der Gewaltforscherin Monika Schröttle, Expertin für Femizide.