Ein vermisster Junge wurde in Florida tot in einem See gefunden – im Maul eines Alligators. Sein Vater wurde unter dem Verdacht festgenommen sowohl das Kind, als auch dessen Mutter getötet zu haben.

Ein Kleinkind ist im US-Bundesstaat Florida tot im Maul eines Alligators gefunden worden. Der Zweijährige war von der Polizei als vermisst gemeldet und öffentlich gesucht worden, nachdem seine 20 Jahre alte Mutter am Donnerstag zuvor erstochen in ihrer Wohnung gefunden worden war. Dem Vater des Jungen werde der Mord an beiden vorgeworfen, schrieb die Polizei der Stadt St. Petersburg auf Facebook. Der Mann sei bereits am Freitag festgenommen worden.

Florida: Vater soll Jungen im See platziert haben

Die Polizei sei nach einer großangelegten Suche nach dem Jungen auf einen Alligator im lokalen Lake Maggiore aufmerksam gemacht worden, der etwas im Maul gehabt habe, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Das Tier sei getötet und der Leichnam des Jungen geborgen worden. Die genaue Todesursache werde von einem Gerichtsmediziner untersucht. Einem CNN-Bericht zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der verdächtige Vater die Leiche des Jungen in dem See platziert hat. Die Pflichtverteidigerin des Mannes gab dem Sender zufolge an, nun sich erst einmal einen Überblick über die Fakten, Zusammenhänge wie auch die mentale Verfassung ihres Klienten verschaffen zu wollen.

Weitere Quellen:St. Petersburg Police Dpt. (Facebook), CNN

