Sie hätte für große Schäden sorgen können. Die in Frankfurt am Bahnhof Hauptwache deponierte Handgranate war funktionsfähig. Die Polizei sucht weiter nach einem unbekannten Mann.

Die am Dienstagmorgen am Frankfurter U- und S-Bahnhof Hauptwache entdeckte Handgranate enthielt eine Sprengladung. Das habe die Untersuchung der Granate beim hessischen Landeskriminalamt ergeben, teilte ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur DPA mit. "Somit war das Gerät funktionsfähig", sagte er am Mittwoch.

Allerdings sei die Handgranate noch gesichert gewesen. Eine unmittelbare Explosionsgefahr hat demnach nicht bestanden. Die Granate soll nun weiter untersucht werden.

Handgranate in Frankfurter Bahnhof entdeckt

Passanten haben am Dienstagmorgen die Polizei alarmiert, nachdem sie die Sprengwaffe in der unterirdischen Station entdeckt hatten (der stern berichtete). Die Beamten sperrten die Umgebung großräumig ab und machten die Handgranate unschädlich. Der Zugverkehr an dem Verkehrsknotenpunkt war beeinträchtigt. Die Station Hauptwache ist eine der meistfrequentierten in der Mainmetropole, mehrere U- und S-Bahnlinien kreuzen sich hier.

Am Abend veröffentlichte die Polizei Aufnahmen eines Mannes aus Überwachungskameras. Er wird verdächtigt, die Handgranate gegen 4.36 Uhr in dem Bahnhof deponiert zu haben. Nach ihm wird gefahndet. Er trug weiße Sportschuhe, eine dunkle Hose, einen dunklen Kapuzenpullover mit der weißen Aufschrift "EA7" sowie eine Mütze mit einem hellen Schirm. Sein Gesicht war mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Es seien bereits erste Hinweise eingegangen, denen nun nachgegangen werde, sagte der Polizeisprecher weiter.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derweil noch vollkommen unklar. "Hinweise auf eine mit dem Nahostkonflikt zusammenhängende Motivlage liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor", teilte die Polizei mit. "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Hinweise zu Identität oder Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt die Kripo unter der Telefonnummer (069) 75553110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quellen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Nachrichtenagentur DPA.