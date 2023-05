"Germany Cup" in Frankfurt Nach Schlägerei bei Jugendfußballturnier: 15-Jähriger stirbt an seinen schweren Hirnverletzungen

Der Jugendliche, der bei einer Schlägerei bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, ist nach Angaben der Polizei gestorben.

Drei Tage nach der lebensgefährlichen Verletzung eines Jugendlichen bei einer Schlägerei während eines Jugendfußballturnier in Frankfurt am Main ist der 15-Jährige seinen schweren Hirnverletzungen erlegen. In den kommenden Tagen solle eine Obduktion die genaue Todesursache klären, teilte die Polizei in der hessischen Metropole am Mittwoch mit. Wie es zu der Schlägerei kam und wie sie ablief, werde noch ermittelt.

Bereits am Dienstag war der Jugendliche für hirntot erklärt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft blieben die Maschinen, die ihn anschließend versorgten, für die Entnahme von Spenderorganen zunächst weiter eingeschaltet. Im Verlauf des Mittwochs wurden diese aber abgestellt.

Am Pfingstsonntag war es bei einem internationalen Jugendfußballturnier im Stadtteil Eckenheim auf einem Sportplatz in der Frankfurter Hügelstraße nach Abpfiff eines Spiels zwischen dem französischen FC Metz und dem JFC Berlin zu der Schlägerei gekommen. Ein 16-Jähriger aus Frankreich soll den 15-Jährigen aus Berlin gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben.

Der 15-Jährige brach daraufhin zusammen und musste reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden lebensbedrohliche Hirnverletzungen festgestellt. Der 16-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Polizei in Frankfurt bittet Zeugen um Hinweise oder Bilder

Der französische Verein FC Metz reagierte "fassungslos". Auf seiner Webseite teilte der Verein mit, sein Spieler bestreite, "dem jungen verletzten Spieler absichtlich körperlichen Schaden zugefügt zu haben".

Die Polizei bittet mögliche Zeugen nun, sich mit Hinweisen zu melden, unter der Rufnummer (069) 755 51199. Zudem wurde eine Online-Plattform zur Verfügung gestellt, auf der Zeugen Bild- oder Videomaterial hochladen können. Die Plattform finden Sie unter diesem Link.