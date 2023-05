Der Fußball wurde am Wochenende in Frankfurt zur Nebensache (Symbolbild)

"Germany Cup" in Frankfurt Schlägerei bei Jugendfußballturnier: 15-Jähriger mit "lebensbedrohlichen Hirnverletzungen" – 16-Jähriger in U-Haft

Beim "Germany Cup", einem Jugendfußballturnier in Frankfurt, kam es laut Polizei zu einer Schlägerei. Ein jugendlicher Berliner erlitt lebensbedrohliche Verletzungen – ein 16-jähriger Gegenspieler soll ihn im Kopfbereich getroffen haben.

Am Pfingstsonntag kam es bei einem internationalen Jugendfußballturnier in Frankfurt, dem "Germany Cup", zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Spielern. Die Jugendlichen aus einer französischen Mannschaft sowie einem Team aus Berlin gerieten dabei aneinander, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Nun schwebt einer der Spieler in Lebensgefahr.

Nach Abpfiff des Spiels, gegen 16:10 Uhr, gab es demnach einen Tumult zwischen den Spielern, der in einer Schlägerei ausartete. Dabei soll ein 16-Jähriger Fußballer aus Frankreich einen 15-jährigen Spieler aus Berlin im Kopfbereich geschlagen haben. Der 15-Jährige sackte zusammen und wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein nahes Krankenhaus gebracht. Dort habe das ärztliche Personal "lebensbedrohliche Hirnverletzungen" festgestellt, so die Polizei. Den 16-Jährigen mutmaßlichen Täter nahm die Polizei fest, er wurde am Pfingstmontag von einem Haftrichter in die Untersuchungshaft übergestellt.

Die Polizei in Frankfurt bittet Zeugen um Hinweise und wenn möglich um Bildmaterial

Der Vorfall ereignete sich auf einem Sportplatz in der Frankfurter Hügelstraße. Die Feuerwehr Frankfurt twitterte noch am Sonntagnachmittag, ein Jugendlicher in Eckenheim habe plötzlich das Bewusstsein verloren und keine Kreislaufanzeichen mehr gezeigt: "Die alarmierten Sanitäter setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen fort und konnten wenig später wieder regelmäßige Kreislaufanzeichen feststellen." Daraufhin sei der Spieler ins Krankenhaus gekommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen nun, sich mit Hinweisen zu melden, unter der Rufnummer 069 / 755 51199. Zudem wurde eine Online-Plattform zur Verfügung gestellt, auf der Zeugen Bild- oder Videomaterial hochladen können. Die Plattform finden Sie unter diesem Link.

Quellen: Polizei Hessen, "Frankfurter Rundschau"