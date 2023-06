Polizeieinsatz in der Bretagne in Frankreich (Symbolbild): Ein Mann hat auf seine Nachbarn geschossen

Es war offenbar die blutige Eskalation eines jahrelangen Streits: Ein 71-Jähriger hat in Frankreich seine Nachbarn mit einer Schusswaffe angegriffen und ein Kind getötet.

Ein 71 Jahre alter Mann hat in der nordfranzösischen Urlaubsregion Bretagne eine Elfjährige erschossen und den Vater des Mädchens lebensgefährlich verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag berichtete, kam der Rentner am Samstagabend plötzlich bewaffnet aus seinem eigenen Haus und feuerte mehrere Schüsse auf seine Nachbarn ab, die sich in ihrem Garten befanden. Anschließend verschanzte er sich mit seiner Frau in seinem Haus.

Schüsse fielen offenbar nach jahrelangem Streit

Die herbeigerufene Polizei ließ einen Verhandlungsführer mit dem aus den Niederlanden stammende Rentnerpaar reden. Der Experte brachte die Eheleute schließlich dazu, sich zu stellen. Die beiden wurden festgenommen.

Auch die Mutter der getöteten Elfjährigen wurde laut Staatsanwaltschaft durch die Schüsse verletzt. Die acht Jahre alte Schwester erlitt einen Schock. Nach ersten Ermittlungen ging der Gewalttat offenbar ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit um ein angrenzendes Grundstück voraus.