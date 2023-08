Frau glaubt, sie wäre mit Star aus "Stranger Things" zusammen – und trennt sich von ihrem Mann

Dacre Montgomery spielt in "Stranger Things" die Rolle des Billy Hargrove

von Eugen Epp Immer wieder fallen Menschen im Internet auf sogenannte "Love Scammer" herein. In den USA haben Betrüger sich gegenüber einer Frau als "Stranger Things"-Schauspieler Dacre Montgomery ausgegeben.

"Ich bin besessen von 'Stranger Things'", sagt McKayla. Die US-Amerikanerin aus Kentucky ist großer Fan der Netflix-Serie. Wahrscheinlich war sie auch deswegen anfällig für die Masche von Online-Betrügern. Wie diese ihr vorgaukelten, sie würde sich in einer Beziehung mit einem Star aus der Serie befinden, erzählt sie auf dem Youtube-Kanal "Catfished".

Alles begann, als die Filmemacherin, die nur ihren Vornamen nennen will, sich in einem Online-Forum anmeldete, um sich mit anderen Künstler:innen auszutauschen. Dort bekam sie eine Nachricht von einem User, der sich "DK MH" nannte. Nach einigen Chats gab er sich schließlich als Dacre Montgomery aus: Schauspieler aus "Stranger Things", wo er den Sonnyboy Billy Hargrove verkörpert. Von Anfang an hätten sie sich sehr gut verstanden, doch sei sie zunächst noch skeptisch gewesen, erzählt McKayla.

Angeblicher "Stranger Things"-Star gaukelte Liebe vor

Diese Zurückhaltung gab sie aber bald auf. Der vermeintliche Star öffnete sich ihr gegenüber, beschwerte sich bei ihr über seine Freundin – obwohl sich beide noch nie begegnet waren. Sie telefonierten nicht einmal miteinander. Dennoch wurde das Verhältnis immer enger, McKayla fasste immer mehr Vertrauen – und überwies sogar immer wieder Geld an ihn, nachdem der angebliche Schauspieler behauptet hatte, seine Freundin kontrolliere seine Finanzen.

"Das ist eine Sache, wodurch wir uns wirklich angenähert haben", erklärt McKayla im Rückblick. Ein kontrollierender Partner, eine toxische Beziehung, das habe sie an ihren eigenen Ehemann erinnert. Nachdem beide etwa ein Jahr lang gechattet hatten, fragte der vorgebliche "Stranger Things"-Star sie, ob sie seine Freundin sein wolle. Allerdings dürfe sie mit niemandem darüber reden, dass er noch für die Öffentlichkeit mit seiner Freundin zusammen sei, sich aber längst von ihr getrennt habe. McKayla willigte nur zu gerne ein, ein Jahr lang glaubte sie, mit dem Schauspieler zusammen zu sein. Auch dass es zwischen ihm und seiner Freundin nichts mehr lief, kaufte sie ihm ab: Montgomery poste so selten Fotos mit ihr auf seinem Instagram-Account, fand sie.

Netflix-Serie Haargummis, Spinnen und ein viel zu reales Monster: Acht Dinge, die Sie noch nicht über "Stranger Things 4" wussten 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Die Serie kostete 30 Millionen Dollar – pro Episode

In einem Artikel des "Wall Street Journal" wird berichtet, dass die vierte Staffel "Stranger Things" pro Episode 30 Millionen Dollar kostete. Dabei beruft sich die Zeitung auf Angaben von Personen aus dem Umfeld der Serie. Mehr

Betrüger zielen auf verletzliche Seiten ab

Immer noch hatte sich das Paar kein einziges Mal gesehen. Trotzdem ließ sie sich voll auf die Beziehung an, auf Druck ihres Online-Freundes trennte sie sich auch von ihrem Ehemann. Seither lebt sie als alleinerziehende Mutter mit ihrer sieben Jahre alten Tochter. Immer wieder fragte der falsche Dacre Montgomery nach Geld, McKayla schickte ihm insgesamt etwa 10.000 US-Dollar.

Im Rückblick erkennt sie, dass der Betrüger gezielt ihre verletzlichen Punkte angesprochen hat. "Liebe lässt dich verrückte, dumme, irrationale Dinge tun. Wenn man wie ich Angst davor hat, verlassen zu werden, und ein sehr anhänglicher Ja-Sager", warnt sie andere. "Die Betrüger machen sich das zunutze."

Quelle: "Catfished" auf Youtube, TMZ